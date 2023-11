"REKAO MI JE DA MU JE NAJVEĆA KAZNA ŠTO JE ALEKS NAPRAVIO DETE" Maja Marinković unakazila Cara: Voli me, svi mi se na kraju vrate

Maja Marinković, bivša devojka Filipa Cara iznela je šokantne tvrdnje na njegov račun.

foto: Printscreen

Starleta i rijaliti učesnica priznala je letos da i dalje ima emocije prema Filipu Caru sa kojom je varao trudnu devojku Aleks, a sada je otkrila i šta joj je rekao.

Voditelj Milan Milošević je imao pitanja za Maju, između ostalog zanimalo ga je kakve su joj sada emocije prema Caru.

- Da li je moguće da još uvek voliš Filipa Cara i da već dva dana samo pričaš o tome? - pitao je voditelj starletu.

- Ja sam pitala nekoga gde je taj prekidač za prekid emocija, vidiš da je moguće da su emocije ostale. Mnoge stvari mene muče, nije sramota biti iskren, ja sebe ovde predstavim najgoru, ali mislim da sam bolja od 90 posto zadrugara - odgovorila je Marinkovićeva.

foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić

Voditelja je zanimalo kako je moguće da ga i dalje voli kada čeka dete.

- Šta ja imam sa tim, ako nekoga voliš, srce ne bira, ja nisam rekla da ću da se petljam oko njega. On mene sigurno negativno komentariše, znam ga, znam da ružno priča o meni - rekla je Maja, a njen bivši dečko Marko Janjušević Janjuš se ubacio:

- Ona potencira Filipa Cara kako bi mogla meni da se inati, provalio sam je.

Marinkovićeva mu je odmah odgovorila.

- Njega više boli ovo pitanje nego pitanje sa Aneli. Ja to pričam već dve godine zaredom. On kad vidi moje oči, on poludi - rekla je Maja, a on joj je uzvratio:

- Ti si jedna budala, ja da ti kažem.

Marinkovićeva nije obraćala pažnju na Janjuša i njegove uvrede, već je nastavila sa svojim izlaganjem, dok su ukućani pomno pratili.

- Ja mislim da Filip i dalje mene voli. Znam da on priča loše o meni, ali to mene ne ugrožava da pričam o svojim emocijama. Ja sad neću pričati ništa loše, ali Filip je rekao da mu je najveća kazna što je napravio Aleks dete, svi se na kraju vrate Maji Marinković - rekla je Maja.

Kurir/Telegraf

Bonus video:

00:09 Maja Marinković pokazala novu zadnjicu