ISPUNILA ZADATAK! Stanija PRESREĆNA jer je Maja uspela da razbuca DVA ODNOSA U ELITI, otkrila nepoznate INFORMACIJE: Haos u najavi

Voditeljka Ana Radulović najavila je u emisiji ''Pitam za druga'' uključenje Stanije Dobrojević, koja progovorila o mogim stvarima, koje su zanimale javnost.

Ona je otkrila kako joj deluje učešće njene prjateljice Maje Marinković, ali i odnos Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša.

foto: Printskrin/Instagram

- Maja je fantastična. Uspela je da razbuca dva odnosa, a da to nije bio ni njen cilj. Maja je to uspela svojom pojavom. Na njima je kako će oni da se ponašaju prema tim devojkama. Janjuš je Aneli ''šutnuo'' u ćošak, kako bi opipao teren sa Majom. Maja je toliko bila iskrena, rekla je sve što je imala, odnosno da priznala mu je da ga ne voli i da emocije ima prema nekom drugom. Od onog leta kada je Janjuš njoj poslao preko nekog pare da abortira, tada ga je precrtala. Ona je Janjuša najviše volela, ali je nju emotivno razorio taj odnos, pa je haos prenela i na Cara. Ta opsesivna ljubav znamo kako je izgledala. Bogu hvala Car nije tu - rekla je Stanija, pa se osvrnula na odnos Cara i Aleksandre:

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

- On treba da ispoštuje Aleks. Ako je voli, nema potrebe da piše Maji. Ona je priznala da ima emocije prema njemu, što je i sama priznala. Ja sam Maju spremala za pobedu. Nisam joj rekla da glumi žrtvu, da se folira, nego da ima stav. Nju ne zanima pobeda, ali ja mislim da je pravi potencijal za to - izjavila je starleta, pa otkrila da li misli da li je Aneli bila smirena, kada je ugledala Maju zaista, ili je to bilo foliranje

foto: Printscreen

- Nije prirodno da ne osetiš ljubomoru prema devojci, koja je značila nešto osobi u kojoj si zaljubljena. Svakoj normalnoj ženi bi to smetalo. Janjuš podučava Aneli, jer je i on sam veliki folirant. Maji sam rekla neke stvari, kako bi imala par kečeva u rukavu, ako je Anali bude provocirala. Ako me Maja posluša, sve će biti kako treba - rekla je Stanija, pa se osvrnula na odnos Maje i Bukulića i Janjuša

foto: Printscreen

- Naravno da mu nije lako. On ima emocije prema njoj, a ona ga je razbila, kad je rekla da nema emocije prema njemu. Maja je skinula masku Janjušu, a Aneli umesto da se povuče, ona je brže-bolje otrčala kod Janjuša u krevet.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

00:23 Evo šta radi Stanija Dobrojević dok je optužuju da je otela Ameli muža