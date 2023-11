"MOJA ŽENA JE 4 GODINE U PAKLU ZBOG MENE" Janjuš vratio se u Elitu, kroz SUZE priznao sve šta je radio Eni

Marko Janjušević Janjuš napustio je juče rijaliti "Zadruga 7 - Elita" u pratnji obezbeđenja, međutim, on se kasnije i vratio u "Belu kuću".

Aneli Ahmić, sa kojom je poslednjih dana u turbulentnom odnosu, izvinila se njegovoj supruzi Eni, a nakon njenog izlaganja ustao je i Janjuš, koji je u jednom trenutku i zaplakao.

- Da mi se spominje ćerka i majka moje ćerke, kako god da okreneš, ona je žena koja nema veze sa ovim, 3, 4 godine je u paklu zbog mene. Koliko god taj pakao zvučao pakao, desile su se ružne stvari - rekao je Janjuš na ivici suza.

- Ja sam tu ženu povredio, imam krivicu, bar nemoj da se spominješ. I onda dođe do te situacije i kažeš mi katastrofalne reči. Takođe i ja, da se razumemo, možda su to teže reči od onih što sam ja rekao, ali nisam ni u snu pomislio da to mogu da izgovorim. Ne opravdavam, da sam ja tebi više, ili ti meni, ružno je kako god. Baš je ružno! Juče mi je bio najteži dan, za sve godine u rijalitiju - zaključio je Janjušević.

Podsetimo, Janjuš je napustio rijaliti nakon problema sa Urošem. Učesnici "Elite" su u toku današnjeg dana otkrili da je Marko Janjušević izašao sa imanja u pratnji obezbeđenja.

