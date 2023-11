"ČEKAM KARMU DA IM SE VRATI SVAKA MOJA SUZA" Stanija nakon skandala u Eliti urnisala Aneli: Polako pokazuje pravo lice!

Aneli Ahmić, aktuelna učesnica "Elite", veliku prašinu je digla svojim ulaskom, otkrivši da joj je rijaliti zvezda Stanija Dobrojević, kako je navela, preotela muža Asmina Durdžića.

S druge strane, veliku pažnju javnosti privukao je njen prisan odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem, a tokom sinoćnje emisije priznali su da su se ispod pokrivača ljubili, te i da su već mesec dana u vezi.

Tokom jučerašnjeg i današnjeg dana, Aneli i Janjuš ušli su u žestok sukob, te su tom prilikom jedno drugome izneli salvu uvreda. Dok je Janjuš sve vreme otkrivao šta su njih dvoje radili, Ahmićeva je s druge strane vređala njegovu suprugu Enu. Naime, danas popodne, Janjuš je otkrio da je i dalje sa Enom, te je tom prilikom poistovetio Aneli sa Stanijom.

Takođe, on je u više navrata njoj u lice rekao da je na strani Dobrojevićeve i Asmina, te je na kraju cele ove svađe, Aneli završila u suzama.

Ovim povodom oglasila se Stanija i dala svoj sud o novonastaloj situaciji.

Aneli je javno otkrila da su ona i Janjuš u vezi već mesec dana i da su se ljubili ispod pokrivača. Kako to komentarišeš?

- Mislim da su oni u tajnoj vezi duže vreme. Janjuš je sve to krio i štitio je Aneli da se ne zna da su zajedno, on zbog ćerkice koja ide u školu i već je velika, a Aneli zbog priče "ucveljena ostavljena žena kojoj ćerkica briše suze" a za sve to je kriva Stanija Dobrojević! I kako sad tako ucveljena da odmah uskače u krevet drugom muškarcu i to još zauzetom!

Janjuš je tokom današnje svađe istakao da podržava tebe i Asmina i da ste vi institucija za Aneli. Kako to komentarišeš i misliš li da je ovo samo iz inata, jer negde zna da je povređuje time?

- Verujem da je u šoku jer Aneli počinje da pokazuje svoje pravo lice. Asmin kaže da je ovo još uvek NIŠTA koliko ona glumi i laže sve. Mislim da joj Janjuš to sada govori iz inata i da će oni biti zajedno i da veliki obrt tek sledi... Ovo je samo početak! A Janjuš može u klub "Stanija Asmin" tek kada mi se javno izvini za sve uvrede koje mi je uputio ni krivoj ni dužnoj, to mu zameram.

Takođe, rekao je da je Aneli licemer jer joj je rekao da je i dalje u vezi sa svojom ženom, a da to nije pričao kako bi je zaštitio, te je negde poistovetio s tobom. Kako ti gledaš na to?

- Ja tek čekam karmu da im se vrati svaka moja suza, duševna bol i medijski linč koji sam prošla! Znali su da nisam znala! Asmin mi je sve prećutao! Ja nisam znala da Aneli postoji, a ona je znala za Janjusevu ženu da su se izmirili i svesno ušla u taj odnos nanoseći nekome bol! Velika razlika između mene i nje! Meni to sad niko i ne veruje, ali neka! Bog je veliki, a karma će tek da stigne na naplatu!

Kako komentarišeš navode tvog bivšeg dečka Marka Markovića da mu je čudno da ste ti i Maja Marinković sada bliske, kad on, kako kaže, zna da je ti "ne mirišeš"?

- Marko laže kao pas! Ja sam Maju uvek gotivila i simpatisala, dala joj javno podršku kad je bila s Janjušem kad niko nije! Spremala je za "Zadrugu 5"... Marko je taj koji je uvek kući pljuvao Maju i govorio sve najgore a onda u Zadruzi 6 brže bolje hteo da bude s njom! To me je tad povredilo! Ali hvala joj što mi je otvorila oči u vezi njega. Ako sam nekad imala problem s Majom bilo je samo zbog Marka, al on više ne postoji pa nema ni problema. Maja i ja nismo bliske prijateljice jer nismo istih godina, ali je gotivim i znam da i ona mene! I ne znam šta to kome smeta! A ovi mučenici što cvile da uđu u Zadrugu, pa me stalno nešto pljuckaju, ubacite ih što pre!

