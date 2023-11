"ZAŠTO SI MI OBEĆAVAO DECU? LJUBIMO SE SVAKI DAN" Aneli RASKRINKALA Janjuša: Terao me je da obučem SUKNJICU i da idemo u WC! HAOS

Aneli Ahmić, aktuelna učesnica "Elite" koja je u turbulentnom i nedefinisanom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem za crnim stolom je priznala sve što se dešava između nje i bivšeg košarkaša proteklih nedelja.

Ona je pred svima priznala da se svakog dana krišom ljube, a onda je ušla u sukob sa Janjušem.

- Gde je nestala ta ljubav? Zašto si mi obećavao decu? Ja ću sutra sve da izjavim na mesečnicu. On laže čim zine, on priča kako kome odgovara. On se menja iz dana u dan ovde, ja imam jaku emociju prema njemu. Sutra nam je mesečnica od prvog poljupca mi se ljubimo na kvarnom svaki dan - rekla je Aneli.

- Da si normalna ja bih sa tobom sve to planirao. Mene boli ona stvar šta će ona da kaže. Ja se ne bojim da priznam da se ljubimo. Šta misliš da si me sad isprovocirala. Meni je jedino bitna moja žena i dete oni me jedino zanimaju - iskreno je rekao Janjuš

- 23. je rekao da smo mi u vezi, tad je pao prvi poljubac. Meni on ništa nije pokvario ovde, ja ću i dalje nastaviti da ga volim - rekla je Aneli.

- Hoćete li se boriti i dalje da uđete u vezu? - pitao je Milan.

- Ludilo mozga. Meni je moja porodica najbitnija. Kad mi je danas uvredila ženu, nemam šta više da pričam sa njom. Ja nju nikad nisam udario na ćerku, jel ste vi čuli kad sam došao ovde da sam rekao da volim da flertujem sa ženama. Kao sa svima tako sam i sa njom ušao u neku priču - rekao je Janjuš-

- Ja sam u pravu sve što pričam, jel si me zvao da odemo u wc na slavi, kunem se da je istina. Rekao si mi da obučem suknjicu da odemo odma u wc da se povatamo - priznala je Aneli.

