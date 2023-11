ANELI ZAUVEK RASKINULA SA JANJUŠEM! Nakon što joj je Maja otkrila ŠOK DETALJE, Ahmićeva rešila da prekine i ovu ljubav

Aneli Ahmić, aktuelna učesnica "Elite" koja je u turbulentnom i nedefinisanom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem, sinoć je imala dug razgovor sa njegovom bivšom devojkom, Majom Marinković, nakon čega je otvorila dušu i istakla kako se oseća.

Maja je iznela šok detalje o Janjušu i njihovom odnosu, nakon čega je Aneli skrhana progovorila o svojim trenutnim osećanjima.

foto: Printscreen

- Drvo, ja sam došla da ti kažem neke stvari. Juče mi je svašta rekao jer sam odgovorila na neke prozivke. Tokom Mionine svadbe me je grlio, a pevačica Jovana se pućila i gledala ka nama, pa se on uznemirio. Došla sam do jednog zaključka. Maja je bila u pravu, igrao se sa mnom. Pokušao je sa Jovanom pevačicom da ide u toalet. On se dogovarao sa njom, mimo mene, da idu tamo. Ona je rekla da se sa njim ljubila. Ovo je naša tajna, a ja se nadam da ću dobiti frizuricu jer sam ovo otkrila. Anđeli se poverila da su se ljubili. Stavljam tačku na odnos sa njim, definitivno - kazala je Aneli.

- Sve što donosimo odlukama je prolazno, a srcem je večno - dodao je Drvo.

- Ja nisam htela ovo da kažem, pokušala sam u rehabu da pričam sa njim, ali mu ništa nisam rekla, a njegov osmeh je dovoljno toga rekao. Zna da ja njega uvek provalim. On je rekao da to mora Jovani pevačici da kaže, šta sam nameravala da ga pitam, pa se to po kući pročulo. Šta on ima da priča njoj šta sam ja rekla? Ne želim ja da budem ta koja je ljubomorna - rekla je Aneli i dodala:

foto: Printscreen

- Od svih ratnika, najveća su dva: vreme i strpljenje.

- Jako se loše osećam, malo ću otići na žurku da je ispoštujem i vraćam se nazad - kazala je Aneli.

- Sve stvari su teške, pre nego što postanu lake - istaklo je Drvo.

Kurir.rs

