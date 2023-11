"IZNERVIRALA SAM SE, U ŠOKU SAM" Anelina sestra ne podržava njenu vezu s Janjušem: To nisam očekivala! Razočarana i BESNA

Nakon što je Aneli Ahmić u sinoćnoj emisiji obelodanila vezu sa Markom Janjuševićem Janjušem koja traje već mesec dana, oglasila se njena sestra Sita. Njoj se promena u sestrinom ljubavnom životu uopšte ne dopada te nije krila bes i razočaranje.

- Ne bih komentarisala. Iznerviralo me je sve to oko Aneli i Janjuša. Malo je reći da nisam očekivala da će se to destiti. Svi smo u šoku - poručila je Sita.

Aneli i Janjuš bliski su skoro od samog početka "Elite". Ona je ušla kao prevarena žena, optužila je bivšeg muža Asmina, koji tvrdi da se nikada nisu venčali, da se tokom njihove veze smuvao sa Stanijom Dobrojević.

Nju sada i u kući mnogi cimeri kritikuju navodeći da je ona s Janjušem koji ima ženu, dok se ona brani time da joj je on rekao da je razveden i da nema ženu, iako je u javnosti isticao da opet živi s Enom i da su ponovo zajedno.

