"SVE SAM VIŠE PIO, U ELITI SAM OSTAVIO ALKOHOL" Požgaj zbog ovoga napustio rijaliti: Posle operacije tumora želim da dobijem dete

Bivši političar, a sadašnji rijaliti igrač Aleksandar Požgaj, koji je diskvalifikovan iz "Elite" nakon što je samoinicijativno napustio rijaliti, u ispovesti je otvorio dušu, te priznao da mu je boravak na imanju u Šimanovcima pomogao da se kompletira kao ličnost.

Naime, kako kaže, on je posle poroka s kojima se borio godinama, a onda i teške bolesti koju je pobedio, tokom boravka u beloj kući našao mir i uspeo sve ružno da ostavi iza sebe. Kao jedan od glavnih motiva da napusti šou navodi želju da se ostvari kao otac jer planira sa suprugom da ide na dodatne analize i pokuša prirodnim putem da radi na potomstvu.

- Mirno sam spavao u "Eliti", našao sam neki mir, hranio životinje, sat-dva dnevno provodio u molitvama. Sad sam se u rijalitiju kompletirao s ostavljanjem alkohola i naučio se strpljenju. Čim sam izašao, ponovo su me zvali da se angažujem oko politike, sad pred izbore, iznenadio sam se da su mi neki prijatelji iz pozicije u međuvremenu prešli u opoziciju, pa me zvali na razgovor, ali svima sam rekao da se sad odmaram od svega - rekao je Požgaj, te se osvrnuo na porodičnu situaciju:

- Išao sam na preglede i, što je najvažnije, zdraviji sam nego ikad, hoću da idem da uradim spermogram jer sam imao tešku operaciju tumora posle prošlog rijalitija i sada idem da uradim sa suprugom dodatne analize i preglede i, akobogda, da prirodnim putem postanemo roditelji ili ćemo morati na vantelesnu oplodnju.

- Ovaj krst, koji nosim u ruci svuda gde krenem, u znak je promena mog života. Ja sam živeo burno od politike do rijalitija, alkohola, afterpartija, noći koje sam menjao za dan, onda se desila operacija koja mi je promenila život, ali alkohol nikad nisam mogao da ostavim, ostavljao sam ga, ali sam se iznova vraćao i sve sam više pio. Ovaj ulazak u "Elitu" mi je bio potreban da bih ga definitivno ostavio. Shvatio sam da kad sam sam u stanu ne moram da otvorim flašu i pijem, već mogu da čitam knjigu, šetam psa i slično. Krst je nešto što me podseća na moj stari život, na stvari koje ne treba da radim, da se posvetim porodici i sebi. Tenutak kad sam dotakao dno je trenutak kad su mi saopštili da imam tumor na testisima. To je bilo kad sam izašao iz prošlog rijalitija i otišao na kliniku na pregled, tad mi je rečeno šta imam i taj mesec agonije, četiri klinike, hirurzi, urolozi, skeneri, rendgeni, tumormarkeri... Govorili su mi da će mi biti odstranjen desni testis, pod pretpostavkom da neću moći da imam decu, da ću morati na hemioterapiju, to je bio pakao koji sam prolazio mesec dana. Kad god pogledam suprugu i majku u oči, oca, koji ne mogu da vam pomognu, a život bi vam dali, ali tu ste sami s gospodom bogom. Mnogo su mi pomogli sveštenici. Obratio sam se za pomoć njima, ali tek posle operacije, kad su mi rekli da sam u onih jedan odsto slučajeva koji prođu tako da su mi sačuvali sve, ništa odstranili nisu. Kad nije bilo potrebe za hemioterapijom jer nije bilo metastaza, to su mi potvrdili hirurzi i urolozi i rekli da sam medicinski fenomen, da je sve sraslo i sve je kako treba.

