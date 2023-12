"NE TREBA NAM NJENO NASLEDSTVO, MOJ SIN IMA 2 KUĆE" Majka Snežinog dečka: Da su napolju, RASKRSTIO bi s njom za SVA VREMENA

Rijaliti takmičarka Snežana Jovičić zaratila sa rođenom sestrom i ocem Novicom oko imovine koju joj je deda testamenom ostavio.

foto: Petar Aleksić

Nakon što je otac optužio Snežanu Jovičić da ga je ostavila bez igde ičega, te je se javno odrekao, oglasila se majka njenog sada već bivšeg dečka Darjana s kojim je ušla u "Elitu", a nedavno i raskinula. Kako je objasnila, upoznata je sa tim da je Sneža dobila nakon dedine smrti imovinu i kuću, ali se ipak ogradila.

- Sneža je sve to, koliko znam, nasledila od dede, tako mi je ona rekla, ali ja o tome nemam dokaze, pa zato i neću da tvrdim. Kažem vam ono što je ona meni rekka - započinje majka Snežinog dečka Darjana i dodaje da ona nije njena svekrva jer se njen sin nije oženio:

- Oni nisu venčani, tako da nisam ja njoj svekrva... Vidim da su u svađi sada, pratim sve non-stop. Znajući sina, on joj preko nekih stvari napolju nikad ne bi prešao jer on kad jednom stavi tačku to je gotovo. Ipak tamo je drugačije, zatvoreni su i upućeni samo jedno na drugo, pa se zato i mire - dodaje i osvrće se na potencijalnu snajku:

foto: Printscreen

- Čekam je da izađe da joj kažem šta joj ja zameram, hvala njenom ocu što mi je pohvalio sina, lepo od njega. Ima stvari koje mi se kod Sneže ne dopadaju, ali uvek ću poštovati izbore svog sina i neću se mešati. Ja očekujem da je snaja kućni prijatelj, a ne kućni dušmanin. Inače, ne opravdavam njenu majku što je ostavila, navodno nije htela na selo, pa se spakovala i otišla, a dete svoje ostavila. Pa i ja sam bila državni službenik, pa sam radila zemlju i nisam se nikad stidela rada nijednog koji je pošten, a kamoli sela. Bez oca nekako, znate kako kažu, dete i odraste, prevaziđe taj nedostatak, ali majka je ključna, to je drugi osećaj, a Sneža je rasla bez svoje. Žao mi je Sneže zbog toga... Njoj je u mozgu rijaliti, ništa je drugo ne dotiče.... Ja ne volim flegme, a njoj je uvek pritisak 120 sa 80... I majka njena, primetila sam, igra na tu kartu, pa je na mrežama počela da komentariše i vređa, zato sam je blokirala. Ja imam anginu pektoris... Brinem se i ne volim što mi je sin tamo... On je gajen ko suza na dlanu, voli filozofiju, istoriju, a to tamo nikom nije zanimljivo. Neću da pljujem nikoga, a kamoli Snežu, pa živela je ovde s nama, ja sam kuvala, prala... Sve sam radila, oni na jednom spratu, ja na drugom... Nama ne treba ta njena imovina koju je kako kaže nasledila, moj sin ima dve kuće... Jednu u Pančevu, drugu na selu... Bila sam spremna i majka da joj budem, ali eto... Ona je na svoju ruku, a to se mom sinu ne dopada. Da su napolju, raskrstili bi već za sva vremena - zaključila je majka Snežinog dečka Darjana.

Kurir/Alo

Bonus video:

05:53 Nenad Aleksić Ša