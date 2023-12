TESTAMENTOM OD DEDE DOBILA BOGATSTVO PA OCA IZBACILA IZ KUĆE! Tata se odrekao učesnice Elite: Mrtva je za mene, prijavio sam je!

Sneža Jovičić, učesnica "Elite", u "Pretresu nedelje" otvorila je dušu o porodičnim problemima koji su usledili nakon dedine smrti i njegovog testamenta. Za crnim stolom govorila je o tome zbog čega je zaratila sa rođenom sestrom i ocem Novicom, a sada se on oglasio i ispričao svoju, potpuno drugačiju stranu priče.

foto: Printscreen

- Toliko je laži i neistina sa njene strane da ja to ne mogu uopšte da shvatim! Imao sam mnogo frke, z***bancije i nerviranja kad pogledam neki snimak, neko mi pošalje, a ja vidim da to nije tačno. To me boli, ona mi je ćerka. Šta je sve ona uradila sa testamentom i oko kuće, gde je njoj deda sve to ostavio - počinje priču Novica.

- Moj otac je ostavio njoj nasledstvo. Ja nisam hteo to da rasturim, da se sudim, jer je sve glatko bilo, funkcionisalo - kuća i imanje, da se radi, životinje, selo... Opet će to ostati mojoj deci. Međutim, kad sam potpisao testament, posle šest meseci moja ćerka Snežana se izopači, da kažem onako, na čistom seljačkom, i kaže meni: "Tata, ovo je moje". Čekaj, bre, ćerko, normalno, tvoje, ali ja sam tu, ja radim. Imanje, kuća, kokoške, ćurke, voćnjaci, vinogradi, njiva... Vodi se na tebe, ali ja sam tu, radim, održavam domaćinstvo. Kaže: "Ne, ne može to tako, ovo je moje. Prodaću to, meni pare trebaju, a ti više nisi poželjan na mojoj adresi". Prošlo mesec, dva, vidim ja, ne štima.

Razjasnio je po testamentu šta je čije.

- Dobila je od dede testamentom traktor. Sve kuće, garaže, jedna kuća, druga, podrumi, imanje, tri hektara zemlje... Sve je to dobila takođe. A ja, po službenoj dužnosti, što je otac dužan da mi ostavi, četiri ara zemlje i jedan i po svinjac i još toliko moja majka, dedina žena. Tri obora za svinje i osam ari placa ukupno, majka se to odrekla u moju korist, to je legalizovano. Ja imam 40 kvadrata legalizovanog svinjca i osam ari placa, kao sin sam namiren... To je moje, a ostalo ćerkino.

foto: Printscreen

Učesnica "Elite" ga je defintiivno, kako tvrdi izbacila iz kuće, zbog čega su on i žena morali da odu u podstanare.

- Snežana mi je rekla da više nisam poželjan na njenoj adresi. Tu je došlo do svađe. Prodala mi je prasce, svinje, jagniće, ovce, kaže:"To je moje". Ja berem višnje ceo dan sa majkom, ona uveče seda na traktor, odlazi, predaje, naplaćuje:"Ko te j***, tata", kaže, "To je moje"! Ja kažem mojoj ženi:"Pokupi stvari, ovde nama života više nema, idemo". Izbacila nas je iz kuće. Imali smo prijatelje, rođake u Smederevu, zvao sam ih i našli su mi stan, sada živimo kao podstanari. Sneža jeste gazda, deda joj to ostavio, ali opet, ja sam sve radio i to održavao, mi smo domaćinstvo, kuća, treba da živimo. Sneža i ja ne pričamo od mesec dana pre nego što je ušla u rijalti. Prodala je moje mašine, rotacionu kosačicu, prskalicu, traktor... Obećala nam je da će kupiti manji, pa rekla:"To je bila priča samo za male budale glupe". Tada sam joj rekao svašta, jer mi je već prekipelo. Osamdeset metara drva je posekla, prodala mašine, a ja staro gvožđe Romima.

foto: Petar Aleksić

Na pitanje da li je istina da je prijavio ćerku jer nije vodila računa o babi, Snežin otac kaže:

- To su tek malo veće priče, nisu za telefon, već da se sedne, porazgovara, dokumenta stave na sto i da se sve lepo objavi. Prijavio sam je socijalnoj službi jer, ako su ti deda i baba ostavili sve kuće, onda vodi računa o toj babi. A ona meni kaže:"Ja nisam dužna, nemam u testamentu obavezu da babu gledam". Pa, gde joj je etika, moral?! Ta baba ti je ostavila svo svoje bogatstvo, a ti da je šutneš, da je ne gledaš?! Gde ti je duša?! Ja sam se totalno razočarao u Snežu, sa njom nikada u životu neću progovoriti. Ona je za mene mrtva. Ono što mi je uradila i napravila, izbacila iz kuće... I mene i njenu sestru. U socijalno je išla sa njenom majkom, mojom prvom ženom, da Draganu (sestru) i njenu ćerku izbace iz kuće, na ulicu.

