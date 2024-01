"MILJANA NAS JE IZDALA" Prvo oglašavanje Lazara Čolića Zole posle BEŽANJA IZ RIJALITIJA, evo gde se nalazi i ko mu pravi društvo

Lazar Čolić Zola diskvalifikovan je iz "Elite" zbog samoinicijativnog napuštanja rijalitija.

Nakon diskvalifikacije, Zola se oglasio na svom Instagram profilu, objavio je fotografiju iz automobila na kojoj je napisao.

- Miljana nas je izdala, pobeđujemo kumara ti i ja sami - napisao je Zola, a po lokaciji koju je stavio on se uputio za Novi Sad.

Podsetimo, Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola pobegli su iz rijalitija, Miljana se vratila u "Elitu" i tom prilikom je cimerima otkrila šta se desilo.

- Ja ti kažem, ja kad sam čula šta je tražio... On prvo nije pomenuo apartman i psihijatra, nego 100.000 evra. I da se ne vraća, dok to ne bude uplaćeno na Bosin račun. A ja sam pričala o apartmanu, u slučaju da dođe do toga. Rekla sam da bih onda prestala sa terapijom i da mi treba psihijatar - ispričala je Miljana.

A šta ako si sad trudna? - pitao je Marko.

- Ne znam šta ću. On je obukao jaknu i otišao - dodala je Kulićeva.

