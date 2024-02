JANJUŠ PRIJAVLJEN POLICIJI ZBOG JEZIVIH PRETNJI: Stravične poruke slao bivšem cimeru a sve zbog pokojnog brata! Ovo su detalji

Bane Đokić prijavio je policiji Marka Janjuševića Janjuša, te otkrio da mu je nekadašnji košarkaš pretio.

Bane je protiv Janjuša podneo i krivičnu tužbu zbog jezivih pretnji, pa otkrio da nije miran čak ni dok je Janjušević u Eliti.

Janjuš je jedno vreme živeo u etno selu kod Banetovog oca i bio veoma blizak sa bivšim cimerom, a nedavno je izneo niz pretnji zbog kojih je ovaj odlučio da ga prijavi policiji.

foto: Printscreen Pink Tv

Naime, sve je počelo nakon što je Bane Đokić izneo tvrdnje kako je pokojni Janjušev brat, Mihailo, bio odbačen od strane porodice.

- Janjuš mi preti kako će po meni da pi**ju, kako će me ubiti neko, kako mogu da zovem i policiju i Svetog Petra i tužim ga, ali oni će mene naći u Beogradu i svašta mi uraditi. Kako će mene, njegovi prijatelji i ortaci sa kojima se on već dogovorio, da nađu, da me isprebijaju. Šta je razlog konkretno nije rekao, nego samo da sam ja nešto pričao i krenuo je sa lavinom uvreda i pretnji - rekao je Bane, pa dodao:

- Ja sam to prijavio i okačio na stori. On je u Zadruzi, ali stigla mi je pretnja. Neki Mirko piše na moj stori: "Obećavam ti, plakaćeš!" Ja sam javna ličnost, komentarišem, ali ne vređam i dao sam advokatu da pokrene tužbu za krivično delo - istakao je Bane.

foto: Printscreen/Red TV

Sukob nastao zbog Banetovih priča o Janjuševom bratu

Kako je Đokić otkrio, sve je počelo nakon što je izneo tvrdnje o tome da je pokojni Janjušev brat, Mihailo, bio odbačen od strane porodice.

- To je pisano pre par godina i ja sam na konto toga komentarisao. I na osnovu onoga što mi je prijatelj koji se družio sa Mihailom priznao. On mi je doslovno pisao: "Mnogo sam tužan, Miha mi je bio drug i prijatelj... Njegovi su se distancirali od njega. Užas. Kad god sam bio u Beogradu, makar i na dan, provodili smo vreme zajedno, drugarski. Jedan sam od retkih koji ga nije doživljavao kao što ga je doživljavalo 99,9 odsto. Zato je imao potrebu da priča sa mnom. Da provodi vreme. Slušao me je, ali me nije poslušao. Nikad mu neću ovo oprostiti!" - otkrio je Bane i dodao:

- Pošto je Janjuš meni pretio ja sad javno pokazujem poruke čoveka koji se družio sa Mihailom. Janjuš je živeo u etno selu mog oca i zaista je žalosno videti kako se ponaša. Bez obzira na sve što smo učinili da mu pomognemo tokom njegovih teških godina, posebno tokom razvoda, osećam da bi trebalo da bude svestan svojih postupaka. Jer smo ja i moja porodica poslednji ljudi koji su tako nešto zaslužili sa njegove strane. Nikada javno nisam iznosio ništa što bi mu škodilo, niti sam koristio njegove ranjive trenutke za svoju korist. Ja sam mnogo ranije bio upućen konkretno u Mihailovu situaciju, pa ništa nisam komentarisao, a mogao sam. Nisam ni sada ništa privatno izneo osim onoga što manje, više svi uglavnom znaju. Njegov nedavni povratak u rijaliti takođe me zbunjuje, posebno nakon gubitka člana porodice, ali to je njegova odluka. Međutim, osude javnosti ne mogu se ignorisati. Iako prolazi kroz težak period, nije primereno da zarađuje novac na račun ljudi koji ga podržavaju. Ako je frustriran svojim životom, ne bi trebalo da koristi druge kao ventil za svoje negativne emocije. Sada kada sam suočen sa njegovim reakcijama vrlo mi je važno da postavim granice radi svoje sigurnosti i integriteta - zaključio je on.

Kurir.rs/ Svet/ Preneo: M.J.

Bonus video:

01:34:32 DIVAN SHOW S02E18 ZA WEB