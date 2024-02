ZBOG OVOGA JE OSUĐEN BIVŠI MUŽ MILENE KAČAVENDE! Na teret mu stavljena dva dela

Ono što je poznato jeste da je Milena Kačavenda bila u braku punih 27 godina, a njen bivši suprug dovođen je u vezu sa voždovačkim klanom. Srđan je jedan od preživelih aktera iz čuvenog dokumentarca "Vidimo se u čitulji".

Naime, kako su mediji ranije preneli, Apelacioni sud u Beogradu je u trećem stepenu pravosnažno osudio na godinu dana zatvora Srđana Kačavendu, a Vladana Kontića na osam meseci zatvora, jer su 2005. godine oteli A. A. i pokušali da mu iznude novac, jer se udvarao Kačavendinoj supruzi.

Milena je i sama pričala o svom braku i do detalja opisala kako se završio:

- Supruga sam upoznala devedestih godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa Voždovačkim klanom, s tim što ja na tu temu imam da kažem samo da to neko prezime iz mladosti pratiće ga i dan danas kao što prati i mene, nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo jedan sjajan brak i divan odnos sa puno ljubavi, oformili svoju porodicu i došlo je do kraha braka, razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje divne dece i u principu do kraha braka je došlo zbog ja mislim, toga što sam ja nekako se prezasitila tog života, a ti ljudi se ne odriču lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla - rekla je ona svojevremeno.

