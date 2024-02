OGLASILA SE BOJANINA PORODICA I DALA KOMENTAR O ANĐELI ŠPARAVALO: "Posledice po ovu devojku će biti velike"

Porodica Anđele Šparavalo se u više navrata oglašavala i poručila ćerki da je se odriču, a sada se prvi put oglasila sestra Bojane Pavlović, sa kojom je Anđela u emotivnom odnosu.

Ona smatra da Anđela nije Bojanin tip devojke, ali da je sa njom iz poštovanja prema tome što je javno priznala roditeljima i celoj naciji simpatije prema Bojani.

- Videla sam da je Bojana rekla da ne želi više da bude sa Anđelom u odnosu, zbog nekih stvari koje joj jako smetaju, ja je razumem, poznavajući Bojanu iznenadilo me je jako da je uopšte ušla u vezu sa Anđelom. Ona mi ne deluje kao tip devojke koje se sviđaju Bojani i ne verujem da ta veza ima budućnost - priča Bojanina sestra i dodaje:

- Mislim da bi Bojana kao starija, zrelija i stabilnija osoba, na prvom mestu zbog te devojke koja je bila izuzetno hrabra i priznala ljubav prema Bojani, a retko koja Bojanina devojka se usudila da prizna to svojoj porodici i prijateljima, a Anđela je priznala celom svetu, i mislim da je to za poštovanje. Trebala bi da odluči šta želi sa Anđelom, i da preseče ili se u potpunosti prepustiti, jer je ova situacija najgora po tu devojku. Bojana će izaći iz Elite i bez problema nastaviti sa svojim životom, a posledice po ovu devojku će biti velike. Što se mene tiče da njih dve nikad više ne budu zajedno ili da provedu ceo život zajedno, ja bi Bojanu u njenim izborima uvek podržala, jel je život jedan, i čovek treba da sluša svoje srce - rekla je Svetlana.

Svetlana je, takođe, žestoko odbrusila Anđelinim roditeljima.

- Što se tiče Anđelinih roditelja, čula sam šta su izjavljivali, prijatelji mi pošalju... Još uvek nisam majka, ali se nadam da ću uskoro biti, jer mi je to velika želja, i kad budem imala dete, trudiću se da ga naučim da na prvom mestu bude čovek, da poštuje ljude, bez obzira na boju kože, nacionalnost, seksualno opredeljenje, već samo da nauči da pravi razliku između dobrih i loših ljudi. Trudiću se da ga naučim poštenju, iskrenosti, dostojanstvu, da čuva svoj moral i čast, da ga ne stavlja drugima na tacnu, i još znam sigurno da se neću služiti emotivnom manipulacijom prema svom detetu kao sredstvom za postizanje nekog svog viđenja kako bi volela da on živi, jel to ne može biti normalno, niti ispravno, jel ako moje dete krene lošim putem i nema dobre ljudske osobine, to neće biti njegov neuspeh, nego na prvom mestu moj, ja mogu da razumem roditeljsko neslaganje, ali se to ne iskazuje na način na koji oni to rade. Vređanje ne bi komentarisala, mislim da bi morala da se spustim na taj nivo, a to ne želim - dodala je Svetlana.

