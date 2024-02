ZA NJU JE ELITA ODZVONILA: Cimeri joj poletili u zagrljaj, a ona u studiju odmah OSULA PALJBU po njima! Nikad oštrije reči (VIDEO)

Jovana Cvijanović, Jelena Ilić Marinković i Slađa Bošković bile su nominovane za izbacivanje iz Elite. Voditelj Darko Tanasijević je zajedno sa njih tri odšetao do diskoteke, gde im je objasnio pravila igrice - nominovane učesnice dobile su po pet strelica, te su morale da probuše četiri balona u svom nizu, a nakon toga i centralni balon.

- 67, 30 i tri. Takva je situacija u ovom trenutku. Jedna dama je slobodna u ovom trenutku, i dalje će biti počasni član Elite. 67 odsto glasova gledalaca ima Jovana. Jelena Marinković ostaje u Eliti, a Slađu Bošković ispraćamo iz Elite - rekao je Darko, nakon čega su se učesnici pozdravili sa Boškovićkom.

Nju je u stidio dočekala mama, a susret je bio emotivan. Međutim, odmah potom se pribrala i oštro krenula na bivše cimere.

- Mnogo sam se suzdržavala, koga da opljujem?! - rekla je Slađa.

- Imaš sada prilike da kažeš - pitala je Ana.

- Nisam nešto sa mnogo ljudi bila u konfliktu, a to je Nenad Macanović, to je nilski konj, drugi je moralna nakaza, Marija Malivuk. Sneža Kušadasi metla, ona je nebitna. Sa Marijom mi je konflikt bio baš najgori - rekla je Slađa.

- Sve gledaoce zanima tvoj odnos sa Teodorom Delić i šta misliš nakon svega o vezi sa Bebicom i jel' on kriv za prekid vašeg prijateljstva - pitala je Ana.

Da, on je kriv, on je meni takav ljigavac. Kada sam ga gledala u prošloj sezoni, on je drugi lik, rekla bih da je divan, a njemu su smetali svi koji su bliski sa Teodorom. Teodora i ja smo bile jako bliske i volele smo se...Nisam ih ni gledala, meni je pričala da se on njoj ne sviđa i da neće biti nikada sa njim. Ljudi se tamo vežu jedni za druge, provode toliko vremena, tako da je nemoguće da nema emocije. Razočarana sam u nju iskreno, mene od prijatelja ili drugarice ne može da razdvoji niko, da mi dođe sto Bebica - rekla je Slađa.

