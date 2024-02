"ZAPOSTAVLJALI SU NAS, NISAM DOBILA LJUBAV, TATA JE VREĐAO MAMU, BRAT JE SKROZ POVUČEN" Šparavalo u suzama otkrila sve o porodici

Anđela Špravalo progovorila je u emisiji "Pitanja gledalaca" o zapostavljanju od strane njenih roditelja, za koje je istakla da smatra da joj nisu davali dovoljno ljubavi i da su zapostavljali njene potrebe za pričom zbog stalnog izlaženja, te da su to pokušavali da kompenzuju novčanim sredstvima.

Šta da se izborim kad mi skaču 50 njih, šta da pričam. Ne mogu, Mašo, kad god sam htela da pričam, ne mogu od njih, zato sam im napisala pismo. Šta god da je u pitanju ja bi njih podržala, oni mene uvek demantuju uvek govore da to nije istina. Ne moraju oni da kažu da podržavaju naš odnos, ali da ne bude da biram između nekog, imam pravo da odlučujem o svojim postupcima - rekla je Anđela.

Svi je napadate, devojka totalno izgubi fokus šta priča. Poenta je da kad je Anđela rekla o porodici da je to istina, ona će uvek da se okarakteriše kao laž zato što njena majka samo to demantuje jer želi da prikrije istinu. Ne može da veruje da joj majka demantuje istinu -odbrusila je Bojana.

Kad je bilo pitanje, ne možeš da kažeš da ti je pas najsrećnija uspomena iz detinjsta, njeno detinjstvo nije bilo bajno i sjajno, ona je svašta preživela -rekla je Bojana.

Zašto Bojana kaže da ti detinjstvo nije bilo bajno i sjajno?

Oni su me mladu dobili i moja baka me je stalno čuvala, oni su izlazili u provod. Nisam bila zapostavljena sa te strane, više su mi davali materijalno nego ljubav. Uvek mi daju pare nisu mi posvećivali ljubav toliko, zaboravi na to kad im nešto kažem, uvek su govorili idi sa drugaricama i kao u fazonu mene to ne zanima. Moj brat je skroz povučen u sebe, ne želi da se poverava njima, samo je meni pričao tajne, više sam vremena provodila sa bakom. Ja ne kažem da su oni loši roditelji, više su nas materijalno obezbeđivali. Ja sam bratu govorila kako da se ponaša u školi, da ne mora da nosi mnogo para. Na primer, baci test iz škole i ponaša se ludo. Moja majka ujutru radi, tata radi u fabrici, imao je neke svoje hobije. Nismo imali porodična okupljanja, išli smo na letovanja i zimovanja, ali to je normalno. Moj brat je prvi saznao da sam imala dečka, oni nisu imali pojma. Ja kad sam počela cigare da pušim nisam smela da im kažem, imala sam strahopoštovanje prema njima, bila sam u kazni po mesec dana. Mene je moja baka više čuvala nego mama. Majka mi je uvek govorila idi pričaj sa drugaricama, pa kao ajmo u šoping. Ja sam dolazila stalno kod bake, stan nam je udaljen na dva minuta, oko nekih gluposti su pričali, kao da smo mi nesposobni. Ako zakasnim iz grada oni su me uvek zivkali, pa su mi mirisali ruke da nisam pušila. Za osamnaesti rođendan sam dobila pare, pa su mi rekli ako budem pušila neće mi uplatiti za vozačku. Gde god sam išla morala sam da im lažem - kroz suze je priznala Anđela.

U kakvim odnosima su bili tvoji roditelji tada? Šta si ti videla da nije bilo dobro? - pitao je Đedović.

Majka me je više usmeravala, u svakom braku postoje nesuglasice. On je njoj krenuo sve i svašta da kaže, pa sam ja tad bežala iz kuće, bilo je svega i momaka i devojaka. Oni su konstantno ljubomorisali oko prevara, ali ne znam da li su uhvatili ikada jedno drugo. Razlog svađe je bila banalna glupost -priznala je Anđela.

Može neko da pomisli da su te tukli i da je bilo nasilja u porodici. Kako su izgledale te svađe njihove? -rekao je Đedović

Tata je njoj svašta izgovarao, to su bile velike svađe, govorili su svašta i k*rvo i ostale stvari, tata je bio baš neprijatan, ne mogu da pričam o tome - rekla je Anđela.

