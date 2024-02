ANĐELA IZGUBILA RODITELJE ZBOG VEZE SA DEVOJKOM, A SAD OPLELA PO NJIMA: Boli me što nisu uz mene prvi put kad sam...

Odnos između aktuelnih rijaliti učesnica Anđele Šparavalo i Bojane Pavlović nedeljama unazad intrigira javnost.

Anđele se porodica odrekla zbog odnosa sa Bojanom, a ona je sada ustala za crnim stolom i otkrila koliko su je razočarali.

- Dosta sam stvari prošla uz njih, a sada me boli što prvi put kada sam uradila nešto što im se ne sviđa, oni nisu stali uz mene - rekla je Anđela.

- Meni da neko kaže da mi je u porodici neko zdravstveno loše ja bih se odmah distancirala. Ja nemam ništa protiv vaše ljubavne veze, nisi iskrena prema Bojani. Izabrala si neku Bojaninu zaštitu. Nismo se nikada svađale, stvarno si mi jedna od dražih, volim da provodim vreme sa tobom i Bojanom, nisi mi jasna u odnosu sa porodicom. Ako kažeš da ti je toliko teško, čudno mi je kako se posle par sati smeješ - rekla je Lejdi Di.

- Meni je jako lepo sa Bojanom, ali me pogađaju stvari od njih. Boli me što nisu stali uz mene, ja bih uz svoje dete uvek stala, ma šta god uradila - rekla je Anđela.

- Stefani je neko sa kim sam ja imala sukobe. Uvredila me, a nije ni čula drugu stranu. Ti očigledno nisi bila upućena u moju komunikaciju sa Danijelom, ja nisam znala kada smo on i ja bili bliski da je on to radio sa tobom. Bila si mi toliko antipatična i arogantna. Nisi mi dozvolila da ti kažem ono što sam imala. Smatram da Munjez nije korektan prema tebi, smatram da imaš iskrene emocije prema njemu, ali mi se ne dopada ako ti je on fokus, nemoj da odustaješ od njega, ali nemoj ni da budeš u bližoj komunikaciji sa Nemanjom. Deluje mi da u nekim situacijama želiš da napraviš Munjeza ljubomornim i da zato radiš neke stvari i zbog toga te ljudi komentarišu na neki negativan način. Prijatno mi je kad popričam sa tobom, neke tvoje ishitrene rekacije mi se ne dopadaju uopšte. Ako ti je stalo do njega, ako ti on ništa ne zameri, onda gledaš valjda da li ti je u trenutku bitan on ili te osobe - rekla je Lejdi Di.

