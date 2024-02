OBEZBEĐENJE OPKOLILO IMANJE "ELITE" Dešava se haos epskih razmera, sledi hitna diskvalifikacija?

Milica Veličković zaratila je u dvorištu sa cimerkom Žanom Omnijom, a kako svađa ne bi eskalirala, obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti.

Naime, Milica joj je će ćerka da bude isti tip žene kao ona, pa će redovno da menja muškarce.

Žana nije mogla da ostane imuna na ove reči, pa je u dvorištu došlo do jezive svađe učesnica Elite.

- A tvoja ćerka? Kolike nokte ima? Kandže nosi Žana i ti ćeš da pričaš o tome da li si uzorna majka. Nisi vaspitala svoje dete kako trebe jer si i sama nevaspitana. Vidimo šta sve radiš po rijalitiju, detetu se nisi posvetila jer ti je preče da odeš na neki after i da praviš haos po gradu u izlasku, nego da budeš sa najmilijima. Ćerka će ti biti radodajka na tebe - rekla je Milica, a Žana se branila:

- Sram te bilo. Jezivo je što izmišljaš ovakve stvari samo zato što nemaš šta pametnije da kažeš. Nemam zaista komentar na ove gluposti niti bih da se spuštam na tvoj nivo - rekla je Žana.

Inače, Žana je na ratnoj nozi i sa Ivanom Marinkovićem, kom je rekla da je pijanica koja ne može ništa da joj kaže

- Dokle smo mi došli kad meni jedan Ivan Marinković priča da sam pod gasom! On je poslednja osoba koja to može da mi kaže, s obzirom na to da se nije treznio i da je bio na odvikavanju od alkohola. Nerealno mi je da je do toga došlo. Treba da se pokrije ušima i da ćuti - rekla je Žana tako da Ivan sve čuje, pa joj se direktno obratio:

- Ti ženo, nemaš pravo da bilo šta kažeš. O svojim pijanstvima sam ja pričao javno, to ništa nije novo i nema potrebe da podsećaš na nešto što ljudi znaju - rekla je Žana tada.

