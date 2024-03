PRVI PUT OBJAVLJENO JAVNO! Ovo su privatne fotke Mione i Stanislava: Na nekim nemaju gotovo NIŠTA OD ODEĆE

Hrvatski MMA borac, Stanislav Krofak, svoju devojku, aktuelnu učesnicu "Elite" dopratio je u karantin pred ulazak u rijaliti, ni ne sluteći da je to zapravo poslednji put da će je poljubiti kao devojku, kao što je tada uradio pred okupljenim fotoreporterima.

Naime, kako smo se našli na licu mesta kada su učesnici "Elite" dolazili u karantin, Mionu Jovanović je dečko Stanislav Krofak dopratio tik do vrata, a on je, tada nepoznat javnosti, privukao veliku pažnju kako fotoreportera, tako i Mioninih, tada, budućih cimerki koje su ga "gutale pogledom", što je Jovanovićeva sprečila slasnim poljupcem pred svima. Kako je to izgledalo, pogledajte u linku u nastavku:

Miona je od samog starta rijalitija bila veoma odbojna kada je reč o muško-ženskim ljubavnim odnosima, te tako, mnogi su okušali sreću u nadi da će je osvojiti, ali se ona nije dala. Kao takva, mnogi su govorili, neosvojiva tvrđava, ipak je "pala", kada je na osnovu jednog pitanja gledaoca, odlučila da prekine vezu sa Krofakom, javno ga ostaviviši i nedugo nakon toga, uplovivši u ljubavni odnos sa reperom, Nenadom Aleksićem Ša.

Nedugo zatim, Miona je počela da za crnim stolom iznosti prljav veš iz odnosa sa Stanislavom, tj. iznela je sve što joj je smetalo, otkrivši da je pronašla poruke sa drugom devojkom u momentu kada su bili zajedno. Ša se ubrzo razveo, što je bila jedna od glavnih zamerki Mioninih roditelja na odnos sa Aleksićem, pored razlike u godnama - to što je papirološki u braku!

S tim u vezi, njih dvoje su nastavili svoju turbulentnu vezu, a reper je u nekoliko navrata uvredio i žestoko odbrusio Stanislavu, što je Krofaka primoralo da se pojavi pred njima u Beloj kući, kada su oboje pobeleli. Njegov ulazak i suočavanje sa Ša, pogledajte u nastavku:

Na Mioninom instagram proflu, u okviru istaknutih objava i dalje se nalaze zajednički trenuci nje i Stanislava tokom njihove veze koja je trajala oko godinu dana, ako pitamo Mionu, a ako pitamo Krofaka, trajala je od momenta od kad se Jovanovićeva doselila kod njega u Zagreb.

Takođe, ono što se pominjalo u "Eliti", jeste da se Miona osećala usamljeno i da je zbog toga što on po ceo dan radi, a ona sedi sama kod kuće, jer se kod njega u Zagreb doselila i samim tim, kako je navela, nije imala društvo, sumnjala u njegovu ljubav, a svoje sumnje potvrdila je neposredno pred ulazak u "Elitu", kada je našla poruke sa izvesnom devojkom, pre nego što se doselila u Hrvatsku kod Stanislava.

