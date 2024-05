"SPAVALA SAM SA ŠA" Miona Jovanović priznala da je imala intimne odnose sa reperom: On mi je dečko, treba da me mazi...

Miona Jovanović mesecima je govorila da nije bila intimna sa Nenadom Aleksićem Ša, a sada je priznala da je lagana cimere, kao i javnost.

foto: Printscreen

Naime, iako je mnoštvo zadrugara tvrdilo da je videlod a su Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović bili intimni, pevačica je to negirala - sve do sinoć.

- Nije nam jasno zašto kriješ se*s za Ša, kada javno radiš neke stvari koje ne vidimo kod drugih devojaka, da ti drži ruke na pozadini, da ti gura ruke? - glasilo je pitanje gledalaca upućeno Mioni.

- Okej, slažem se, imala sam s*ks - rekla je Miona.

- Ti napadaš druge devojke, a ti to radiš - rekao je Milan.

- Pa šta ako mi stavi ruku, meni nekada to smeta, nekada ne smeta. On treba da me mazi, on mi je dečko. Ja nikada nisam nikoga napadala - dodala je Miona.

foto: Printscreen Pink

- Meni to nije šokantno, ja znam kada je Darko postavljao pitanja, oni su davali odgovore, a ja poznajem Ša, on je pokrivao. Ja nemam ništa protiv s*ksualnih odnosa, ali mi je folirantski kada lažeš. Meni je poštenije da priznaš, a sada je priznala ironično ili ne, priznala je - rekla je Maja.

- Da li to Ša radi da bi baba i Stanislav videli? - upitao je Milan.

- Ne može on da radi sa njom nešto što mu ona ne dozvoli, ne kapiram što bi se krilo to - dodala je Maja.

foto: Printscreen

"Poštuj sebe"

Podsetimo, roditelji Mione Jovanović ne kriju da nisu za njenu vezu sa Aleksićem, a nedavno su joj putem Instagrama poslali emotivnu poruku.

- Eh, da me sada možeš čuti, kćeri moja draga! Poštuj, voli i ceni najpre sebe u životu. Ni zbog koga i ni zbog čega nemoj trpeti, jer time gubiš sebe, dostojanstvo i najpre zdravlje. Čuvaj porodicu kao zenicu oka, jer samo uz nju ćeš kroz život gledati pravim očima. Posvećeno mojoj i svim kćerkama ovoga sveta - napisala je Mionina majka.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

07:46 STARS EP 308