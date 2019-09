NASTAVLJENO SNIMANJE NAJAMBICIOZNIJEG PINKOVOG PROJEKTA “CRVENI MESEC”: Zeljko Mitrovic - “igrani istorijski spektakl u udarnom terminu na Pinku”

Autorska ekipa i protagonisti najzahtevnijeg domaćeg igranog programa u produkciji TV Pink - serije "Crveni mesec" - posle letnje pauze ponovo je na okupu i vredno radi na snimanju druge faze projekta od 120 epizoda. Nakon mesec dana odmora, glumačka ekipa je na setu ovog impresivnog projekta, kako bi sve bilo spremno za 7. oktobar, za kad je najavljeno premijerno emitovanje "Crvenog meseca".

Da im je odmor prijao, ali i da su spremni i dobro raspoloženi za nastavak radnog procesa, uverio se i prvi čovek najgledanije komercijalne televizije, Željko Mitrović, obilaskom seta i razgovorom sa članovima ekipe u najmodernijem kompleksu filmskih studija u ovom delu Evrope - "Pink Films International", u Šimanovcima.

„Konačno smo srećni i zadovoljni jer je proradila produkcija u Srbiji. Svaki od studija u kompleksu ‘Pink Films International’ je pun u ovom trenutku i radi se sedam ili osam projekata. Ovo je renesansa, period ekspanzije igranih programa. Plan da imamo osam serija u ovoj televizijskoj sezoni će biti u potpunosti ispoštovan“ – rekao je Željko Mitrović na samom početku.

I dok jedna ekipa na čelu sa Ivanom Dudić i Olgom Odanović snima na lokaciji u Kulpinu, u dvorcu Dunđerski, drugi deo ekipe na čelu sa Milošem Đurovićem i Ljubomirom Bulajićem, nastavio je snimanje u kompleksu u Šimanovcima, gde je na gotovo 6.000 m2 eksterijera, ali i enterijera, izgrađen set ove velelepne istorijske serije. Željko je u društvu reditelja Romana Majetića obišao set u Šimanovcima i tom prilikom se družio i razgovarao sa glumcima, ali i pratio proces snimanja.

„Danas je počeo drugi deo snimanja serije ‘Crveni mesec’, ostalo je još 30 ili 40 epizoda od 120. Veoma sam srećan jer smo uspeli da uradimo, ja bih rekao nemoguće. Svi ljudi iz oblasti produkcije, kinematografije i televizije znaju koliko je nemoguće snimiti 120 epizoda u trajanju od 44 ili 46 minuta za samo 180 dana, ali evo uspeli smo. Mislim da smo ostvarili nešto što je do sada bila misaona imenica: da se uradi serija ovakvog kvaliteta za tako kratko vreme. To znači da je otprilike snimano 22 ili 24 scene dnevno sa dve paralelne ekipe. Očekujem mnogo od ovog projekta. U ovoj sezoni je jedna od glavnih stvari igrani program, a ‘Crveni mesec’ je definitivno najveći projekat koji radimo. Veoma sam ponosan jer smo dobili stvarno vrhunski dramski program, koji smo uspeli da snimimo po epizodi za dan i po. To je veliki uspeh jer su ovakvi projekti snimani i do deset dana po epizodi. Siguran sam da imamo vrhunski dramski program“ – objasnio je Željko.

Roman je, kao i Željko, izuzetno zadovoljan dinamikom snimanja kojom radi autorska i glumačka ekipa, i duboko veruje da će kroz ovu seriju gledaocima biti približen život prestonice u periodu neposredno pred Prvi svetski rat.

U eksterijeru, koji je toliko autentičan da se čini kao da ste vremeplovom otputovali u Beograd iz 1912. godine, Željko je sa Romanom i -glumačkom ekipom na koktelu proslavio nastavak snimanja najznačajnijeg projekta TV Pink do sada. Željkovo druženje sa glumcima i autorima serije trajalo je taman toliko da se svi odmore i uživaju, a potom ih je vlasnik TV Pink ostavio kako bi nastavili snimanje preostalih epizoda.

Kao pravo osveženje u novoj sezoni i povratak domaćeg igranog programa na najgledaniju komercijalnu televiziju, premijerno emitovanje "Crvenog meseca" zakazano je za 7. oktobar, a serija će se emitovati svakog radnog dana na TV Pink.

