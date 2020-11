ŠOK TOK, nova emisija o poznatima koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim:Od večeras, utorkom, sredom i četvrtkom u 23 sata na Prvoj

„Šok tok“ je novi porodični večernji šou koji će se emitovati utorkom, sredom i četvrtkom u 23 časova na Prvoj televiziji, počevši od večeras. Ovo je emisija koju će gledaoci obožavati i uživati u raznovrsnom, bogatom i zanimljivom sadržaju za koji će se pobrinuti autor i voditelj Ognjen Nestorović, jedan od najboljih znalaca svih aktuelnosti u svetu poznatih. Kroz tri dana publiku ćemo obaveštavati o aktuelnim dešavanjima sa javne scene, upoznavati ih sa detaljima iz života poznatih koje do sada nisu znali i zabaviti ih kratkim pričama sa njihovim omiljenim zvezdama.

Sve tri večeri će se sadržajno razlikovati, ali će ih povezivati rubrika „Ko je bolji“ u okviru koje dve poznate ličnosti posećuju srpsku porodicu i obavljaju zadatke koje do sada nisu imali priliku da rade, a publika će u trećoj emisiji birati pobednika glasajući na društvenim mrežama.

foto: Promo

Utorak i sreda su rezervisani za aktuelna dešavanja, komentarisanje sa poznatim ličnostima, promocije novih pesama, otkrivanje talenata poznatih ličnosti, a i izazove koje ćemo stavljati pred naše sagovornike. Četvrtak je posvećen centralnom gostu, a velike zvezde će uživo pričati o svom putu ka vrhu, otkrivaće svoje tajne i naći će se u neočekivanim situacijama. Saznaćemo i koje to „skrivene“ talente poseduju, hobije i zanate kao i poslove koje obavljaju uz primarnu profesiju. A ekskluzivni gost ove premijerne epizode biće Marija Šerifović.

„U godini jubileja za Prvu srpsku televiziju drago mi je što sam postao deo ove velike i uspešne porodice. Nekoliko meseci unazad sa novim timom radim na pripremi late night show-a „ŠOK TOK“ koji kao format predstavlja izazov za mene. Raduje me što ću realizovati sve svoje uredničke ideje na kojima sam vredno radio. Posebno mi je drago, što sam naišao na razumevanje menadžmenta TV Prve i to što smo ujedninjeni oko svih programskih ideja i same realizacije“ iskren je Ognjen, i dodaje: „Neću odstupati od prepoznatljivog stila i ono što ću sigurno pružiti gledaocima jeste dobra zabava za dobar i miran san. Verujte mi da “ŠOK TOK” teme neće dati mira gledaocima ni narednog dana, jer će se upravo uz prve jutarnje kafe naše ekskluzive prepičavati. I jedva čekam da čujem sve komentare...“, izjavio je Nestorović.

Foto: Promo

Kurir