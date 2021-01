DRITAN ABAZOVIĆ – EKSKLUZIVNO U JUTRU NA PRVOJ! Četvrtak 21.01. od 06.55h

Prvi put za medije u Srbiji, nakon konačnog usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti, potpredsednik Vlade Crne Gore, Dritan Abazović, govoriće o optužbama iz Crne Gore da Aleksandar Vučić šalje paravojne formacije u Nikšić, o hapšenju Brana Mićunovića i sinovca Andrije Mandića, o borbi protiv kriminala i uništavanju najpoverljivijih dokumenata crnogorske tajne službe.

U Jutru ćemo čuti i ličnu ispovest Đorđa Joksimovića, stvarnog junaka filma "Otac", Srdana Golubovića, koji je ovenčan nagradama na Berlinskom filmskom festivalu i priznanjima na drugim međunarodnim i domaćim festivalima. Saznaćemo koga on vidi kao krivca za to što je već pet godina razdvojen od dece. Zaštitnik građana Zoran Pašalić reći će nam zbog čega je naložio ponovno otvaranje Joksimovićevog slučaja i zbog čega on traje ovoliko dugo.

Gost Marijane Tabaković, koja će voditi Jutro, biće i čuveni advokat Toma Fila, koji će se osvrnuti na goruću temu, slučaj reditelja Mike Aleksića, osumnjičenog za višestruko silovanje polaznica njegove škole glume, i objasniti u kojim slučajevima advokat neće da brani optuženog za silovanje.

Promo tekst

Kurir