DOK PORODICA RADENOVIĆ KUVA, RAŠA DEMONSTRIRA SPOSOBNOSTI: Golim rukama vadi vrelu posudu iz rerne

Porodica Radenović iz Jagodine dolazi iz baraža da se ponovo dokaže u kuhinji kod Seke i Raše. Snajka se zove Đurđina, majka Sunčica, a sin tj. muž Miloš.

foto: Kurir

Đurđina je vaspitačica, koja se u slobodno vreme bavi svojim instagram nalogom “Brančijada”, a majka se bavi pravljenjem ukrasnih kutija. Tokom epizode Raša je dokazao da je stvarno otporan do, kako on to kaže, “300 stepeni” jer je bez problema u rukama držao vrelu posudu iz rerne.

I u ovoj epizodi očekuje vas tona smeha, muzika i sjajni recepti!

Gledajte Majke i snajke radnim danima u 20 časova na Kurir televiziji!