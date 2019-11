NOVOSADSKI NAPREDNJACI ODGOVORILI JEREMIĆEVOM PULENU: Vučević i Zobenica Novakoviću, odgovaraćeš za kriminal!

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević odgovorio je na optužbe Borislava Novakovića, nekadašnjeg predsednika Skupštine Grada Novog Sada, a sada pulena Vuka Jeremića. Novaković naime navodno tvrdi da su naprednjaci bili u dosluhu sa kompanijom "Galens" prilikom izgradnje Pupinove palate.

- Bora Novaković izneo je čitav niz optužbi na moj račun i na račun ljudi iz moje stranke na stanje u Novom Sadu... Izneto je čitav niz kleveta, od kojih sve reciklirane laži koje se ponavljaju iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, a u nadi da više puta ponovljena laž postane istina. Danas smo ponovo čuli jednu takvu laž o jednoj investiciji, da se nekome nešto pogodovalo, kako bi se se nešto prikrilo.... Sve što se pričalo o toj investiciji pokazano je i dokazano da je bilo lažno. Od toga da investitor neće vratiti Kosturnicu, spomenik, da neće biti podzemnih garaža.... Sve je otpadalo kao blato s točkova, ali ni to nije dovoljno da ljudi koji imaju krivične postupke upravo optužuju druge ljude za krivične postupke. U stvari, Novaković je taj koji vrši pritisak na pravosudne organe u dva pravca, vezano za njegov predmet u nameri da sebe prikaže kao žrtvu, ukoliko ga osude, a na istovremeno vrši pritisak da se drugi ljude okrive. Svi papiri su javni i svima dostupni, od APR, sajta Grada Novog Sada, Sekretarijata za urbanizam. Ništa nije sakriveno! Postavlja se pitanje, a gde je uzbunjivač? Nema uzbunjivača, jer je Novaković sam podneo krivičnu prijavu, pošto je u izjavi pred sudom rekao da je on dopunio. To je najbolji dokaz da on stoji iza svega toga. Ustvari Novaković je sam podneo krivičnu prijavu krijući se iza navodnog uzbunjivača. Molim sva nadležna tužilaštva i sve sudove da pokrenu postupke i da vidimo jednom da li se to desilo ili se ne. Kakva građevinska mafija, lično sam uveo taksu za nedostatak parking mesta. Svaki dan pričaju gluposti da će Promenada potonuti, da nećemo ozeleniti Bulevar despota Stefana. Pitajte jednom Novakovića da li je kupovao kamere kako bi snimao zaposlene. Svaki dan nam lopovi i kriminalci drže predavanja. Dosta s tim - rekao je gradonačelnik Vučević.

Vučević preporodio Novi Sad

Na optužbe Novakovića reagovao je Damir Zobenica, potpredsednik IZ odbora SNS, i pozvao građane da odu njegov tviter nalog i pogledaju njegovu konferenciju za novinare na kojoj je uspeo da obruka samo sebe.

- Za razliku od Novakovića i njemu sličnih, Miloš Vučević je preporodio ovaj grad u dva mandata. Ukoliko želimo da pričamo o situaciju u gradu, a vezano za izgradnju, želim da istaknem da je Pupunova palata je, prema mišljenju najvećeg dela Novosađana, veoma reprezentativan objekat koji je ispunio sve kriterijume po pitanju kvaliteta i estetike. Objekat koji je otišao tri sprata ispod zemlje sa parking prostorom jeste novi standard koji je uveo investitor, takođe uveo je standard da svaka stambena jedinica ima parking mesto. Zato želim da pozovem sve investitore da grade na isti način, da ne dođemo u situaciju u kojoj smo došli u Novoj detelinari i na Grbavici koje je Bora Novaković uništio kada je bio gradonačelnik, kad je građeno bez ijednog drveta, bez dovoljnog broja parking mesta. Mi smo ušli u svetski trend sa brojem zelenih površina, sa sadržajem koje stambeni kompleks treba da ima. Sabirati kvadrate, promene planova, koliko je ko zaradio deluje komično kada to Bora Novaković iznosi. Podsetiću vas na kriminal Novakovića na Bulevaru Evrope gde postoji presuda koja govori da je u njegovo vreme, dok je bio direktor Zavoda za izgradnju grada, prvi put u istoriji nekome nešto isplaćeno avansno. Reč je o četiri miliona evra koje je isplatio Borovici za nešto što nikad nije urađeno i za to postoji presuda, ali do dana današnjeg niko nije bio u zatvrou zbog toga. Inače, kada je Novaković gradio sa Pavičićem i Pajtićem cena kvadrata je bila 2.800 evra, a kada je Miloš Vučević preuzeo kormilo grada na istoj lokaciji, u Bulevaru Evrope, cena je 1.400 evra. Opozicija u nedostatku bio kakvih afera pokušava da gradonačelnika Vučevića i njegove najbliže saradnike optuži besmislicama - ističe Zobenica.

On dodaje da je "Novaković čovek koji je opljačkao Novi Sad, a trenutno svoj politički angažman vidi tako što ide i ruži Gradsku kuću lepeći nalepnice".

- Isto radi i u Skupštini Vojvodine gde je u zaposlen, a nije bio dan na poslu godinu dana, a za to je primio 400.000 dinara - podvlači Zobenica.

