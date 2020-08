ŠOK SNIMAK: Nikola Jovanović ispljuvao Mariniku Tepić i Dragana Đilasa (VIDEO)

Nikola Jovanović, odbornik u Skupštini Beograda, donedavno desna ruka Vuka Jeremića, lidera Narodne stranke, opet je juče bio u žiži javnosti - procurio je njegov i treći tajni snimak, a u ovom sramno vređa buduću stranačku koleginicu Marinku Tepić, potpredsednicu SSP.

Koliko dva dana ranije, u javnost su procurila dva tajna snimka - na jednom Jovanović nepoznatom muškarcu priznaje da se dogovorio da pređe u SSP kod Dragana Đilasa, a na drugom snimku ismeva nekadašnjeg šefa Jeremića jer se kao polu-Bošnjak izdaje za nacionalistu. Jovanović je na tom snimku još kazao i da su ga svi savetovali da se skloni „od tog Pozderca“. Pošto je završio s prebrojavanjem krvnih zrnaca, Jovanović se, kako svedoči novi snimak, okrenuo skandaloznom vređanju žena. Za potpredsednicu SSP Mariniku Tepić, buduću stranačku koleginicu, kazao je da je bez stranke „ku*ac na biciklu“!

Vrbovanje

- Ti si meni predlagao da se vidimo sa Đilasom. Šta ja da pričam sa Đilasom? - pita Jovanovića na početku razgovora nepoznati muškarac, na šta mu on odgovara:

- Ja sam ti rekao, ti ako hoćeš. Ja čoveka mogu da pitam, jer imamo dobar odnos, da s tobom sedne i da probate da razgovarate o svemu otvoreno. On je čovek koji dogovara, dogovoriš se s njim i kraj. A reći ću ti sad i više neću ponavljati. Sa aspekta tvog interesa, ja bih trčeći došao u SSP. Ako ti odlučiš da pređeš tamo, imaš najjače oruđe. Prvo imaš mene, drugo, imaš mobilni Dragana. On kad ti da mobilni, sve što ti se ne sviđa, što smrdi, raspraviš s njim. U krajnju ruku, pitaš, kad se vidite, sve što ti je bitno. Čovek koji ima resurse da se bori je Dragan. Nema stranku, to je šansa za sve nas.

Na ovu priču reaguje njegov saradnik rečima da nije baš sve tako kako on predstavlja i podseća ga na Tepićkinu poruku - da je SSP skeč stranka - a koju mu je Jovanović lično pokazao.

Tajne poruke

- Imaju i oni, nisu oni tako baš, ovaj monolitni kao što je sad ovde... Znam ja tako što imam neke prijatelje koji su tamo i vode njihove odbore. Ti si mi pokazivao Marinikinu poruku gde Marinika kaže ovo je skeč stranka (SSP). Sedeli smo zajedno - navodi ovaj muškarac.

Na te njegove reči, Jovanović je imao sramnu opasku:

- Da nema te stranke, Marinika bi bila ku*ac na biciklu. Vuk Jeremić, koga je pre dva dana bivši najbliži saradnik sramno izvređao, nije hteo to da komentariše.

MARINIKA TEPIĆ NE BAVIM SE TIME KO ŠTA KAŽE U KAFANI Marinika Tepić se juče kratko osvrnula na Jovanovićeve navode. - Ne mogu da komentarišem šta ko kaže u kafani - navela je potpredsednica SSP, osvrćući se na reči Nikole Jovanovića da je ona bez stranke „ku*ac na biciklu“. - Ne mogu da komentarišem, on nije član SSP, i morate njega da pitate - rekla je kratko Tepićeva.

REAGOVANJA Balša Božović DS Zgrožen sam Zgrožen sam onim što sam čuo. Ne želim da verujem da su zaista takvi međuljudski odnosi iza zavese u tom novom bloku stranaka proizašlih iz SZS. foto: Dado Đilas Aleksandar Marton LSV Brojanje krvnih zrnaca Marinika Tepić, kako komentarišeš brojanje krvnih zrnaca Vuku Jeremiću, koje ovih dana obilno koristi novi član tvoje stranke Nikola Jovanović? foto: Beta Dragan Šutanovac, bivši lider DS Nikola, ćutanje pojačava sumnju Možda je snimak montiran, a možda je i autentičan, ono što sigurno znam - Ponoš nije „topio“ tenkove, a povodom svih drugih pitanja Nikola Jovanović ima obavezu da javnosti objasni da li je sve podmetačina ili se čovek u društvu opustio pa priča šta mu je na srcu. Ćutanje pojačava sumnju. foto: Dragana Udovičić

