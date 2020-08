NOVI TAJNI SNIMAK: NASTAVLJA SE JOVANOVIĆEV SUNOVRAT: Marinika je ku*ac na biciklu! Đilas nema stranku!

Dan pošto su procurila dva snimka, na kojima Jovanović priznaje nepoznatoj muškoj osobi da je dogovorio prelazak u SSP kod Dragana Đilasa, a potom sramno izvređao bivšeg šefa Jeremića navodeći da je smešno da poluBošnjak bude nacionalista, danas se pojavio i treći snimak.

foto: Printskrin

Na ovom snimku Jovanović takođe razgovara sa nepoznatom muškom osobom i govori joj kako Đilas ima resurse, ali nema stranku. Pored toga, za Mariniku Tepić kaže da bi bez stranke iza nje bila ku*ac na biciklu.

- Ti si meni predlagao da se vidimo sa Đilasom. Šta ja da pričam sa Đilasom? - pita na početku razgovora nepoznati muški glas, na šta mu Jovanović kaže:

- Ja sam ti rekao, ti ako hoćeš. Ja čoveka mogu da pitam, jer imamo dobar odnos, da s tobom sedne i da probate da razgovarate o svemu otvoreno. On je čovek koji dogovara, dogovoriš se s njim i kraj. A reći ću ti sad i više neću ponavljati. Sa aspekta tvog interesa, ja bih trčeći došao u SSP. Ako ti odlučiš da pređeš tamo, imaš najjače oruđe. Prvo imaš mene, drugo, imaš mobilni Dragana. On kad ti da mobilni, sve što ti se ne sviđa, što smrdi, raspraviš s njim. U krajnju ruku, pitaš kad se vidite, sve što ti je bitno. Čovek koji ima resurse da se bori je Dragan. Nema stranku, to je šansa za sve nas.

Na to mu pomenuti muškarac sugeriše da oni ipak imaju stranku.

- Imaju i oni, nisu oni tako baš, ovaj monolitni kao što je sad ovde.... Znam ja tako što imam neke prijatelje koji su tamo i vode njihove odbore. Ti si mi pokazivao Marinikinu poruku gde Marinika kaže ovo je skeč stranka (SSP). Sedeli smo zajedno - navodi taj muškarac.

Neko nam daje detalje na kasicicu. #NikolaJovanovic u akciji pljuvanja kolega. Sada i buduce koleginice #MarinikaTepic. Jer alkohol je kriv. E @DraganDjilas koga ti branis! 🤦 Ceo snimak https://t.co/oLOHgmsPoY pic.twitter.com/g9yG9bXCXt — Gabrijela (@LesicGabrijela) August 13, 2020

Jovanović je kao odgovor brutalno izvređao buduću stranačku koleginicu: - Da nema te stranke, Marinika bi bila ku*ac na biciklu.

