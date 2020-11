"SRBIJA ĆE NA NOGAMA DOČEKATI DAN POSLE KORONE" Miloš Vučević o virusu, Novom Sadu na vodi i novoj-staroj funkciji

Nikada mi moj Novi Sad neće biti tesan, ali ću uvek biti spreman za nove izazove - kaže u intervjuu za "Blic" Miloš Vučević, koji je nedavno postao prvi gradonačelnik Novog Sada sa tri mandata.

Na naše pitanje da se iz njegovih intervjua, između redova moglo zaključiti da neće menjati funkciju, iako se spekulisalo svašta, kaže da je on uvek bio jasan.

- Zaista nije moralo ništa da se čita između redova jer sam sve vreme bio vrlo jasan, a nagađanjima su se bavili mediji i kladionice. Prethodnih osam godina imali smo fantastične rezultate u Novom Sadu, i ja sam bio prvi na listi i sad kad su nam građani poverili treći mandat i poverenje da nastavimo da razvijamo Novi Sad. Postao sam prvi gradonačelnik sa tri mandata u 272 godine dugoj istoriji Novog Sada. To je velika čast, ali još veća odgovornost.

Za godinu i po imaćemo nove izbore, da li vi mislite da je prerano i da nam je previše izbora, da smo svi umorni od kampanja?

- Srpska napredna stranka se isključivo vodi interesima građana, odnosno onim što je najbolje za našu državu. Zato i ova vlada ima zadatak da izvede zemlju iz teške situacije uzrokovane globalnom pandemijom virusa korona, koja sa sobom nosi ogromne zdravstvene, ekonomske i druge izazove. Ja ne sumnjam u to da će Srbija na nogama dočekati, kako bi rekli, "dan posle" korone. I onda sledi nastavak velikog posla na daljem jačanju zemlje, i zato je važno da se čuje glas naroda, da izađemo pred građane, da oni kažu koliko su zadovoljni i kako dalje. Svi izborni procesi su u okvirima Ustava i zakona, a tajminzi se uglavnom komentarišu u zavisnosti od interesa onoga ko se za njih zanima. Što se same izborne kampanje tiče, ona može biti samo fizički naporna za političare koji rade, i kojima je važno da stignu do svakog građana Srbije. Ali to je onaj adrenalinski umor koji vas tera da radite još više, bar ja to tako doživljavam. Niti život stoji dok su kampanje, niti građani trpe na bilo koji način, ako se na to aludira.

Deo opozicije već sada kaže da neće pristati na objedinjavanje izbora. Šta mislite o tome?

- Ništa. Šta da mislim o onima koji hoće vlast po svaku cenu, ali neće izbore i do sada su nebrojeno puta pokazali da im je nasilje jedini program? Sve što rade je upereno protiv institucija i stabilnosti države. Pa pogledajte kakve kampanje u svojim medijima vode protiv predsednika Vučića i njegove porodice, crtaju im mete na čelu, brutalnim lažima pokušavaju da ga slome, da na silu preuzmu vlast, da ponovo dovedu svoje tajkune. Izborni uslovi kojima tobož nisu zadovoljni su samo paravan za njihove prave želje, a to je vlast po svaku cenu po mogućnosti da im padne sa neba, jer pred građane ne smeju - znaju da ih tu očekuje debakl. Srpska napredna stranka je do sada učinila više nego svi oni zajedno da se unaprede izborni uslovi, a ne zaboravite da su ove izborne uslove pisali isti oni kojima sada ne odgovaraju. Nema tu nikakvih spornih pitanja. Mi smo uvek spremni da nastavimo razgovore o daljem razvoju demokratije u Srbiji, o unapređenju izbornih uslova. Pojačali smo i taj institucionalni okvir, imamo posebno ministarstvo koje će se baviti i društvenim dijalogom.

Predsednik vaše stranke Aleksandar Vučić najavio je da će se povući sa čela SNS u martu 2021. Jeste li razgovarali s njim o tome i da li je vaš utisak da je ta njegova odluka definitivna?

- Svaki put imam isti odgovor na ovakva pitanja - uvek ćemo se truditi da Aleksandra Vučića ubedimo da ostane kapiten, pošto ne vidim zašto bismo dozvolili da promenimo kapitena koji nam donosi pobede. I siguran sam da tako razmišlja 99 odsto stranke.

Da li biste prihvatili da vodite SNS ako vas Vučić to bude zamolio?

- To uopšte nije tema. Predsednik Vučić nije zamenljiv.

Broj zaraženih koronom je u skoku. Najviše novih slučajeva je u Beogradu i u Novom Sadu. Kakva je situacija u vašem gradu, kako se borite? Hoćemo li imati dovoljno medicinskog osoblja, dovoljno bolničkih kapaciteta, respiratora...?

- Situacija je vrlo ozbiljna. Mi smo stalno mobilni i pratimo situaciju kako bismo, u slučaju potrebe, mogli promptno da reagujemo. Pratimo epidemiološku situaciju u školama, vrtićima, centrima socijalne zaštite, svim javnim institucijama, javno-komunalnim službama... Pojačali smo kontrole ulaska u javne objekte i dezinfekciju. Naš "Vodovod" i dalje punim kapacitetom proizvodi sredstvo za dezinfekciju natrijumhipohlorit. Doneli smo naredbu o radu gradskih šalterskih službi u dve smene, i otvaranju novih šaltera kako se ne bi stvarale gužve. Zabranjeno je korišćenje bazena do 30. novembra, osim za nastavu i treninge, ali to pod posebnim uslovima. U istom periodu zabranjene su sve manifestacije, osim kulturno-umetničkih, na kojima je dozvoljeno do 100 posetilaca uz mere fizičke distance. Dozvoljeno je samo održavanje redovnih sportskih takmičenja, sve ostalo se otkazuje. Na pijacama je obavezno nošenje maski. Novina je da u svim objektima gde dolazi do okupljanja ljudi, a to su firme, ustanove, tržni centri, ugostiteljski objekti... mora javno biti istaknuto ko je odgovorno lice za sprovođenje mera Kriznog štaba. I dalje apelujem na svest i savest Novosađana da budu odgovorni prema sebi i prema sopstvenom zdravlju, da se pridržavaju svih mera jer to je jedini način da pomognemo našim lekarima koji se neumorno bore.

Šta se dešava sa projektom Novi Sad na vodi? Veliki su otpori. Borislav Novaković je pre nekoliko meseci rekao da vi taj projekat gurate u interesu kompanije "Galens", koja već ima pravo korišćenja dela zemljišta na kome se sada nalazi Brodogradiliše "Novi Sad". Šta se zapravo dešava?

- Ne dešava se ništa spektakularno, i ništa od svega što ste izneli nije tačno, osim da te laži iznosi Borislav Novaković, u Novom Sadu poznatiji kao Bora Solunac. U pitanju je Plan generalne regulacije priobalja na levoj obali Dunava. Taj plan još uvek nije završen, i tek predstoji javni uvid. Dakle, sve što pomenuti pokazuje mogao je jedno da nacrta on, kao stručnjak za marksizam. Istina je da na ovom projektu rade timovi naših najboljih arhitekata, stručnjaka za vodoprivredu i zaštitu životne sredine. Čim JP "Urbanizam" u saradnji sa Institutom "Jaroslav Černi" završi svoj deo posla, plan će biti detaljno predstavljen javnosti. A ti što nisu uspeli da sruše projekat "Beograd na vodi", koji je jedna od najvećih i najznačajnijih investicija u regionu u šta danas svi mogu da se uvere, sada pokušavaju da naprave slučaj u Novom Sadu plasirajući gomilu neistina. Bolje da objasne kako su upropastili novosadsko priobalje, kako su uništili brodogradilište i druge firme koje su se tu nalazile. Inače, samo Brodogradilište koje je privatni investitor kupio nakon što su ga potopili Novakovićevi pajtaši, zauzima tek nekoliko procenata površine celog priobalja. Toliko o navodnoj megalomaniji stambene gradnje. Treba da znate da je silazak Novog Sada da Dunav, konačna urbanizacija tog dela grada i iskorišćavanje svih potencijala koje nosi grad na najvećoj evropskoj reci, nešto o čemu Novosađani decenijama sanjaju. Ne želim da propustimo tu šansu. Konceptualno, projekat se dosta razlikuje od "Beograda na vodi", za koji mislim da je fenomenalan.

Šta će se dogoditi ukoliko budu organizovani protesti i ukoliko vam Novosađani poruče da ne žele na toj lokaciji stambene objekte, već prostor za sport i rekreaciju?

- Do koje mere idu ti pokušaji obmanjivanja javnosti, najbolje govori podatak da izgradnja stambenih objekata i drugih sadržaja neće prelaziti 10 odsto ukupne površine. To će biti isključivo turističko-sportsko-rekreativni centar Novog Sada, sa akcentom na razvoj zelenih površina. Samo parkovska površina će zahvatati preko 38 hektara, što je skoro 40 odsto ukupne površine koja će biti obuhvaćena planom priobalja. Ostalo će biti veslačke staze, plaže, marine, biciklističke staze... Što se tiče poruka Novosađana, ja sam taj koji ih najviše sluša i uvažava, i kome su oni najvažniji partneri. Zbog Novosađana sve ovo i radimo, da imaju četvrti most, i potpuno uređeno obalu, za rekreaciju, uživanje... Na prethodnim izborima, 10.000 Novosađana više je dalo poverenje Srpskoj naprednoj stranci. Zahvaljujući njima imamo istorijski rezultat, i sa takvim poverenjem nema kockanja.

O sukobu Zorana - Bajatović Svedoci smo svađe na relaciji Zorana Mihajlović - Dušan Bajatović. Da li podržavate potpredsednicu Vlade u načinu na koji pokušava da zavede red u svom sektoru? - Ja isključivo podržavam red i rad. O pomenutoj situaciji znam samo iz medija, i nisam pozvan da komentarišem.

