Gradonačelnik Novog Sada sastao se sa kineskim partnerima i domaćim zvaničnicima

Predstavnici kineske kompanije CRBC predstavili su više idejnih rešenja za izgradnju novog mosta preko Dunava gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću i ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislavu Momiroviću, a sastanku je, između ostalih, prisustvoavo i v.d. direktora ''Koridora Srbije'' Aleksandar Antić.

- Posle ovog sastanka bliži smo još nekoliko koraka izgradnji četvrtog mosta u Novom Sadu. Sa kineskim partnerima razgovarali smo o nekoliko mogućih tehničkih i vizuelnih rešenja novog mosta kojem će ime izabrati Novosađani. Užurbano preduzimamo sve radnje kako bismo što pre došli do početka izgradnje. Čeka nas ozbiljan posao oko eksproprijacije i sa bačke i sa sremske strane, a uvereni smo da ćemo dobiti ono što smo i naglasili kineskim partnerima, da to bude most koji će se naći na razglednicama Novog Sada. Zahvalan sam Vladi Republike Srbije na svoj podršci, a za desetak dana održaćemo još jedan sastanak u ovakvom sastavu – naglasio je gradonačelnik Vučević.

Ističući da se brojni kapitalni projekti trenutno realizuju u Novom Sadu, ministar Momirović rekao je da će se graditi još jedan most koji će biti deo Fruškogorskog koridora, i podsetio na to da su nedavno uručeni ključevi 500 stanova za pripadnike službi bezbednosti.

- Ko sada dođe u Novi Sad posle 10 godina, ima šta da vidi, a sve je to postignuto zahvaljujući razvoju koji ova zemlja doživljava poslednjih nekoliko godina. Samo u prvom kvartalu, rast građevine bio je veći za 20 posto u odnosu na prošlu godinu. To su impresivni rezultati, ali ono što mi zaista želimo jeste da u drugom kvartalu taj rast bude veći za 40 posto. To će biti istorijski rezultat koji možemo da postignemo samo zbog fiskalne konsolidacije i svih projekata na kojima radimo na teritoriji Srbije – istakao je Momirović. On je izrazio uverenje da će već u februaru biti u funkciji brza pruga Beograd-Novi Sad, te da će se razdaljina između dva grada prelaziti za samo pola sata.

Novi Sad, 12. maj 2021. godine