Vučević: Egzit je najbezbedniji festival, bezbedniji od svake svadbe u Srbiji!

Grad je spreman za Egzit, mi ćemo preduzeti sve mere koje su neophodne da bi sve proteklo na najbolji mogući način. Uveren sam i da su organizatori svesni svoje odgovornosti i da imaju kapacitet da festival organizuju na najbolji mogući način. Ovo nije prvi veliki festival u Srbiji ove godine, imali smo Arsenal festival u Kragujevcu pre dve nedelje gde je bilo prisutno oko 15.000 ljudi. U Novom Sadu se očekuje između 30 i 40 hiljada po danu, izjavio je večeras gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Vučević je, gostujući u emisiji "Grad i mi" Radio-televizije Vojvodine, rekao da duguje veliku zahvalnost epidemiolozima, Institutu za javno zdravlje Vojvodine i ostalim zdravstvenim radnicima u Novom Sadu, te da će biti sprovedeno sve ono što je definisano.

Na Egzit vakcinisani i testirani

"Niko ne može da uđe na Egzit, bez obzira na to da li ima kartu, ako nije potpuno vakcinisan ili ako nije testiran na mestima koja su određena za testiranje. Ključno mesto za testiranje svih posetilaca, gde će se vršiti i zamena karata za narukvice, jeste Novosadski sajam", objašnjava on.

Vučević dodaje da je testiranje urađeno na teret Egzita, koji su kupili određeni broj testova, a imaju i ugovore sa pojedinim laboratorijama.

"Imaćemo događaj gde ne možete da uđete bez dokaza vakcinacije ili testa. U skladu sa uputstvima, Egzit je bezbedniji od svake svadbe u Srbiji. Na svadbama imate par stotina ljudi, bez evidencije da li su vakcinisani ili negativni na kovid-19. Sa druge strane, festival Egzit je otvoren prostor gde morate da imate dokaz o vakcinaciji ili negativan test", ističe on.

Vučević objašnjava da postoji uslov da bi bilo koji strani državljanin ušao u Srbiju, a to je da mora da ima PCR test, nevezano za vakcinaciju, te da to važi za sve države osim za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Severnu Makedoniju.

"U Novom Sadu mamo mali broj gostiju iz tri pomenute susedne države. Dolaze nam najviše iz Nemačke, Holandije, Mađarske, manje iz Rusije i Velike Britanije. Dobro je da se održava festival Egzit, pod kontrolisanim uslovima, ne samo zbog organizatora, jer time pokazujemo da se nastavlja život. Posle dugo vremena imamo pune hotele u Novom Sadu. Treće naši taksisti i ugostitelju će da zarade", kaže on.

Samo 13 slučajeva Kovida u Novom Sadu

Vučević ističe da u Novi Sad dolazi publika koja ima dokaz da je negativna na koronu, da je testiranje besplatno za naše državljane koji nisu vakcinisani i za državljane tri susedne zemlje, ali da je po evidenciji Egzita preko 70 odsto publike koja dolaze vakcinisano.

"Rekao bi da je Egzit najbezbedniji festival u Srbiji. Nije moguće da odete na tvrđavu i da pravite gužvu, jer sve se snima i beleži. Brzi test za posetioce Egzita će biti na Novosadskom sajmu, ako su negativni idu da menjaju kartu za narukvicu", dodaje on.

Vučević kaže da u Novom Sadu trenutno imamo 30 aktivnih slučajeva zaraze, da dnevno imamo od 0 do 3 novoinficiranih, a da smo imali nekoliko dana bez novoinficiranih.

"Problem je u državama koje su manje vakcinisale stanovništvo, gde dolazi do mutacija virusa. Prvu dozu vakcine je primilo 13.422 građana, potpuno je vakcinisano 150.784 građana, a ukupno je vakcinisano 164.216 građana, odnosno 52,4 odsto. To je dobar rezultat, ali nije dobro što sa popuštanjem mera pada interesovanje za vakcinaciju. Oni što su nevakcinisani misle da su pobedili. Doći će jesen i okolnosti da nevakcinisani budu izloženiji infekciji. Najbolje možemo da se branimo vakcinacijom", apeluje gradonačelnik.

Vučević ponavlja da je Novi Sad spreman da pokaže da možemo da organizujemo jedan veliki festival, a da posle dolaze Nomus, Festival uličnih svirača, Infant, Tamburica Fest i da se približavamo 2022. godina kada 14. januara Novi Sad postaje Evropska prestonica kulture.

Grad i Pokrajinska vlada uređuju fasade

Gradonačelnik podseća da Grad uređuje površinu od Uspenske crkve do Apolo centra, a da će Pokrajinska vlada finansirati osvežavanje fasade Srpskog narodnog pozorišta i novu dekorativnu rasvetu na pozorištu.

"To će sve da zasija pred Novu godinu. Grad sam finansira uređenje Pozorišnog trga sa 370 miliona dinara. Razumemo da Pokrajinska vlada mora da pomaže ostalih 44 opštine u AP Vojvodini", napominje on.

Govoreći o subvencionisanju kupovine novih bicikala, Vučević kaže da informacioni sistem nije izdržao 6.000 prijava za par minuta i podsetio da je Novi Sad prvi grad u Srbiji koji subvencioniše kupovinu bicikala.

"Očekivao sam toliko veliko interesovanje građana, iako sam retko vozim bicikl, ne stižem. U rebalansu budžeta smo za novi konkurs izdvojili još 10 miliona dinara, pored dosadašnjih 8 miliona. Prepoznali smo da po reakciji javnosti će biti to potrebno. Velika zahvalnost Novosadskoj biciklističkoj inicijativi, ljudi su nam mnogo pomogli. Poziv svima onima koji nisu uspeli, ide još veći iznos. Moraćemo mnogo da ulažemo u biciklističke staze, verujem da će biti izgrađena i biciklistička staza do Beograda. U Novom Sadu imamo mnogo staza, ali ne dovoljno, moramo da rekonstruišemo i postojeće staze", kaže on.

Vučević je pozvao ljude iz Novosadske biciklističke inicijative da zajedno vide da li može da se napravi biciklistička staza na Mostu slobode.

"Kada je most projektovan, nije bila predviđena biciklistička staza. Sada vidimo da je to potreba, veza sa Kameničkim parkom je potrebna. Sedeo sam sa nekim inženjerima, da vidimo i sa NBI, šta će reći urbanisti, da li će se to fizički moći izvesti, a da to ne plate vozači motornih vozila. Ideja je da jedna zaustavna traka bude biciklistička staza, odvojena ogradom i da to bude sa leve strane, ka tunelu", kaže on.