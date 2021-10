Tu smo za vas, niste same!

Nasilje nije privatna stvar i ne smemo da okrećemo leđa. Ono je krivično delo i počinioci nasilja treba da budu u zatvoru. Zato je važno da nasilnika prijavimo policiji, poruka je koja se juče čula na tribini u opštini Savski venac pod nazivom „Uticaj pandemije na nasilje nad ženama u Srbiji“.

Dobro zakonsko rešenje

Marija Sušić, načelnica uprave Gradske opštine Savski venac, istakla je da im se obraćaju žene koje su žrtve nasilja.

- U većini slučajeva one su ekonomski zavisne od nasilnika. Stoga organizujemo brojne projekte u cilju ekonomskog osnaživanja žena u saradnji sa društveno odgovornim kompanijama. Jedan od njih je „Budi IT dama“, a drugi je tromesečni projekat „Samoodbrana pod stresom“. Zato je naša poruka ženama da nisu same i da treba da imaju poverenje u institucije - zaključila je Sušićeva.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević istakla je da je na teritoriji grada Beograda od početka godine prijavljeno 3.718 slučajeva nasilja u porodici, te u odnosu na prošlu godinu nije došlo do znatnijeg porasta nasilja, uprkos pandemiji.

- Nastojimo da te brojke budu znatno manje. Prvo pitanje žena je: „Ko će mi pomoći?“ Na prvom mestu policija, koja postupa po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, koji je doneo dve veoma značajne mere. Prva se odnosi na udaljavanje počinioca nasilja iz porodice, a druga na zabranu prilaska žrtvi - istakla je ona.

Stanisavljevićeva je podsetila da je kompletno finansiranje sigurne kuće preuzeo Grad Beograd 2016. godine.

- Osim toga, kada izađu iz sigurne kuće, ali i druge žene koje su trpele nasilje imaju pravo na finansijsku pomoć koju dobijaju od Grada Beograda u toku jedne godine. Visina tih primanja kreće se od 30 do 70 odsto od prosečne zarade i zavisi od broja članova porodice koji se izdržavaju - precizirala je.

Obaveza prijave nasilja

Sofija Pajić, rukovodilac odeljenja Savski venac - Gradskog centra za socijalni rad, istakla je da svi treba da gajimo nultu toleranciju prema nasilju.

- Obaveza svakog državnog organa je da odmah po saznanju za postojanje nasilja u porodici prijavi nadležnim službama - navela je.

Tanja Marinković, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost GO Savski venac, ocenila je da je nasilje u porodici globalni fenomen.

- U Srbiji je primećeno da je za vreme vanrednog stanja smanjen broj poziva za porodično nasilje. Nažalost, to nije bio vezano sa realnim pokazateljima, više je postojao strah da počinilac nasilja neće biti sankcionisan i da će žrtva ostati u istom prostoru sa njim - zaključila je.

Tribina je održana u sklopu projekta koji podržava Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda.