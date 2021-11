Vučević: Šokiran sam da ljudi leče koronu konjskim lekom, Pavlovićevu mast stavljaju u nos, a beli luk u uši!

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, gostujući na TV Hepi govorio je o epidemiološkoj situaciji toma gradu, velikim investicijama koje dolaze, ali i o muralu Ratka Mladića. On je još jednom čestitao reprezentaciji Srbije na velikoj pobedi nad Portugalom koja ima je obezbedila ulaznicu za Svetsko prvenstvo u Kataru.

Pobeda „Orlova“ je razgalila srca svih naših građana

Svuda gde živi naš narod ljudi su ponosni i srećni zbog uspeha naših „Orlova“, u RS, Crnoj Gori, KIM, u rasejanju i srećni smo što konačno priča o fudbalu dobija pozitivan tok. Ranije kada pričamo o fudbalskoj reprezentaciji ona je bila unapred osuđena na neke loše rezultate, lošu atmosferu u svlačionici. Mislim da je ključni potez bio dovođenje Dragana Stojkovića Piksija za selektora, i on je kao fudbalska legenda napravio tu ključni preokret a to je promena ambijenta u svlačionici, a onda i na terenu. Mislim da je postavio igru na pravu stranu. Dušan Tadić je igrao pravu ulogu, onu desetku, kao Piksi nekada. Imali smo hrabrosti da igramo sa dva, pa i tri špica juče, da u Portugalu Srbija njih napada. Kapa dole i za sve igrače i za selektora. Ovo je razgalilo srca svih naših građana, znači nam ta pobeda u moru loših vesti. Fudbal je ipak najpopularnija sporedna stvar na svetu i važno je za Srbiju da bude na najvažnijem sportskom događaju u svetu sporta – na svetskom prvenstvu u fudbalu koji je uz Olimpijadu verovatno najatraktivniji događaj . naveo je on.

Krenuli od Mladićevog murala, pa preko navodnog genocida, a stigli do Vučića, žele da on padne

Prvi čovek Srpske Atine ističe da „Srbija igra i ekonomsku, tržišnu utakmicu daleko konkurentnije i daleko bolje nego što je to ranije bilo, ali da nemamo idealni ambijent zbog pritisaka oko KiM, oko RS i pokušaja iz regiona da se Srbija zaustavi.

Ponavlja se ta priča o genocidu i zločinima. Što se tiče murala Ratku Mladiću, on nije jedini u Srbiji i tu stoji duži vremenski period. Odjednom ta gospođa Aida Ćorović na njega baca jaja, i baš se tu zatiču kamere što snimaju, prave performans od svega toga, i onda dolazimo do ključnog razloga – vidite šta su oni pričali na tom skupu „Mural mora pasti“. Došli su do toga da smo navodno pravili genocid ne samo u Srebrenici, nego i u Prijedoru, Sarajevu, Mostaru, na KiM i zato mora pasti jedan čovek, a to je predsednik Aleksandar Vučić. Oni su krenuli od nekog genocida, preko Mladića, da bi stigli do Vučića. Predsednik Republike danas simbolizuje jačanje i snagu Srbije. On i je faktor promena na bolje u Srbiji za naše građene i sve Srbije, i zato je za druge legitimna meta. Napadali bi ga zašto je ušao u avion. On je imao srca da dođe i da ih ohrabri i da im poruči d se bore za pobedu, na narod, za grb, zastavu, narod – istakao je.

Nisam ni manje vernik ni manje Srbin što sam se triput vakcionisao

Uoči sutrašnje slave grada – Đurđica, Vučević je najavio da im u prvu zvaničnu posetu dolazi njeg. svetost gospodin Porfirije.

Kada je reč o epidemiološkoj situaciji, ocenio je kao nestabilnu.

Nešto je manje zaraženih, ali treba sačekati povratak dece u škole i ljudi koji su spojili nekoliko dana da se vrate na posao. Kovid propusnice funkcionišu, i sve je bolja disciplina. Ima i kazni, ali sada i ugostitelji sami vrše strogu kontrolu ko može posle tog vremena da bude u restoranima. Ljudi razumeju da je to u njihovom interesu. Imamo povećanje broja novovakcinisanih, sada oko 400 dnevno. Nije kao što je bilo u februaru, martu, ali posle višemesečnog perioda zatišja, sada imamo jedan vrći broj. Ja sam imao koronu, a primio sam i treću dozu. Primio sam i vakcinu protiv gripa. Ne mislim da sam manje vernik ili manje Srbin zbog toga. Nije me niko čipovao, nema potrebe da me neko prati putem vakcine, pošto svi koristimo mobilne telefone i lako nas je naći. Šokiran sam da ljudi leče koronu konjskim lekom, Pavlovićeva mast u nos, beli luk u uši. Ne znate da li da se smejete, plačete ili da odvedete te ljude u bolnice da vide kako se medicinari bore godinu i po dana. Nama je spas što smo napravili Kovid bolnicu na Mišeluku, omogućili smo ostalim bolnicama u KCV da leče ljude od drugih bolesti od kojih ljudi umiru. I kad se završi korona, ona će ostati da radi kao opšta bolnica.

Očekujemo 10. decembra da se postavi kamen temeljac za japanski Nidek

Podelio bih još jednu dobru vest – 10. novembra je u prisustvu predsednika Republike završena prava faze izgradnje nove fabrike nemačkog Kontinentala u Novom Sadu koju će završiti do septembra sledeće godine. Imaju projekciju da će za deset godina imati autopilota za kola, da bukvalno ne vozite vi nego vas vozi sam automobil. Kažete mu samo adresu, a on sam bira pravac, uzimajući u obzir gužvu i ostalo. Oni su zvanično objavili da će iz te fabrike imati izvoz od 1,5 milijardi dolara, što je 2,5% bruto društvenog proizvoda Srbije i time će postati najveći izvoznik u Srbiji. Očekujemo 10. decembra da se postavi kamen temeljac za veliku japansku kompaniju Nidek, isto iz automobilske industrije. Naši ljudi nema potrebe više da idu u inostranstvo, mogu da rade u svom gradu – naveo je on.

Dodao je da je godišnji promet Beri Kaleboa, najvećg svetskog proizvođača proizvoda od čokolade i kakaa, šest milijardi dolara.

Oni vam prave strukture za sve čokolade koje jedemo. Ta fabrika je mesto koje najlepše mirise, kao iz dečije bajke – rekao je on.

grad Novi Sad