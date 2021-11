VAŽNA JE EDUKACIJA ŽENA Žene često ne znaju šta je nasilje

Na jučerašnjoj tribini saopšteno da je dobro što se o nasilju pokreće dijalog, to je korak bliže rešnju

Dobrobit cele naše države je zdrava porodica. Ona je osnov svega - zdravlja, uspeha, prosperiteta, zaključeno je na jučerašnjoj tribini u Obrenovcu posvećenoj nasilju nad ženama.

Olga Mirosavljević, predsednica Komisije za zdravlje, brigu o deci i porodici, rodnu ravnopravnost i socijalna pitanja, pojasnila je da se to telo, između ostalog, bavi i brigom o deci i porodici, ali i rodnom ravnopravnošću.

- Svi koji trpe nasilje dobijaju od nas informacije na tribinama koje držimo po mesnim zajednicama kako da ga prevaziđu, kako da se odbrane od nasilnika - kaže ona.

Danica Tarabić Čolanić, dipl. sociolog, pojasnila je da su edukativne tribine na temu rodno zasnovanog nasilja održane u svim mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Obrenovac.

- Porodica je, nažalost, često uporište nasilja. Danas se na ovu temu pokreće društveni dijalog, što je jedan korak bliže rešenju ovog problema. Na terenu sam primetila da, nažalost, naše sugrađanke nisu dovoljno informisane, ali nas je posebno radovalo što su se neke od njih otvarale i govorile o svojoj situaciji u vezi s nasiljem ili u okruženju. Kao glavni razlog zbog koga ćute o nasilju navodile su ekonomsku zavisnost, sopstvenu nezaposlenost, više dece o kojoj ne mogu same da se staraju.

Doktorka iz Doma zdravlja Obrenovac Dragana Ognjenović istakla je da njena iskustva s terena pokazuju da žene često ne znaju šta je sve nasilje.

- One smatraju da ako dobiju jedne dobre batine, da je samo to nasilje, a često misle da su možda i same bile krive. Preispituju se - da li je ručak bio hladan, da li je veš bio neispeglan, da li je dete dobilo lošu ocenu u školi, pa smo zato kroz razgovore pokušale da im objasnimo da su i ekonomsko nasilje, seksualno, psihičko i druga takođe nasilje. Rezultati našeg rada su se vrlo brzo pokazali.

Ana Zečević Goljić, rukovodilac Centra za socijalni rad u Beogradu, odeljenje Obrenovac, istakla je da društvo nema toleranciju na nasilje i da je obaveza svih građana da na svako saznanje o nasilju obaveste institucije, pre svega policiju.

- Nasilje u porodici je specifično jer žrtvu i počinioca veže emotivna veza. Nasilje u porodici je kršenje osnovnih ljudskih prava, pa je krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora od tri meseca do 10 godina.

Mirčeta Milikić, načelnik policijske stanice Obrenovac, naveo je da postupanje policije komplikuje to što često žrtve nasilja odustanu od svojih prijava nakon nekog vremena.

- Svakog drugog dana imamo slučaj nasilja u porodici. Kriza nije drastično povećala broj prijava, ali jeste u nekoj meri - konstatovao je on.

Tribina je održana u sklopu projekta koji podržava Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda.