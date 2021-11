Vučević:Ponosni smo na našu istoriju, čuvamo je i smatramo da treba još više da radimo na kulturi sećanja

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsednica Skupštine Grada Novog Sada Jelena Marinković Radomirović, zajedno su sa predstavnicima Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine i Saveza bačkih Bunjevaca položili vence od lovorovog lista na Spomen - ploču koja se nalazi na Trgu slobode. Povod je bio tradicionalno obeležavanje važnog datuma - 25. novembra 1918. godine, kada je Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i drugih Slovena Banata, Bačke i Baranje donela odluku o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji.

- Tradicionalno obeležavamo 103. godišnjicu od prisajedinjenja Bačke, Banata i Baranje Kraljevini Srbiji, a tome dodajemo i odluku koja je doneta u Rumi dan ranije, 24. novembra, kada se Srem direktno prisajedinio matici. Ti datumi, ne samo da su obeležili 20. vek, nego su kruna nečega što je stvarano mnogo decenija i vekova ranije. Odluka doneta 25. novembra 1918. godine je promenila tok istorije u pravom smeru, zahvaljujući mudrom i ispravnom razmišljanju naših predaka. Zahvalan sam Udruženju potomaka slavnih boraca koji su vojevali bitke početkom 20. veka, a tu su naši prijatelji iz Saveza vojvođanskih Mađara koji sa nama uvek obeležavaju ovaj važan datum. Ponosni smo na našu istoriju, čuvamo je i smatramo da treba još više da radimo na kulturi sećanja. Žao mi je što sećanje na taj istorijski važan datum nije više prisutno u srpskom narodu, jer on nije samo regionalni praznik, već veliki događaj za celokupan srpski narod bez obzira na to gde on živi. Pre više od jednog veka, Velika narodna skupština je donela veliku odluku, a posebno smo ponosni na to što su na toj skupštini žene imale izborno pravo, što je bio raritet tada u Evropi - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević i čestitao svim građanima u Republici Srbiji veliki praznik 25. novembar, posvećen tom datumu 1918. godine.

Predsednik Udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine – Novi Sad Goran Maksimović je naglasio da se tog 25. novembra 1918. godine dogodila najveća pobeda srpskog naroda i vojske.

- Mi smo izuzetno ponosni na taj dan i sa velikim pijetetom ga proslavljamo. Srpski narod je u tom krvavom ratu doživeo neviđenu golgotu, a shodno tome, ovaj datum se može nazvati „vaskrsom Srbije“ – rekao je Goran Maksimović.

