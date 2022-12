KAKAV VAM RAČUNOVOĐA TREBA OD NOVE GODINE? Počinje primena Zakona o računovodstvu

Kraj godine je posebno dinamičan kako za privredna društva, tako i za preduzetnike, a s obzirom da je u prethodnoj godini u našoj zemlji primetan sve veći broj stranih preduzetnika, za sve će biti aktuelno jedno pitanje: "Kakav mi је računovođa, knjigovođa, accounting service ili бухгалтер, potreban naredne godine?".

Za sva privredna društva, za sve preduzetnike i sve oblike organizovanja koji vode poslovne knjige od 01. janura 2023. trebalo bi da počne primena Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021) u onom delu koji se odnosi na same računovođe koji moraju imati tzv. licencu odnosno moraju biti upisani u APR-u kao pružaoci računovodstvenih usluga.

Na koga se sve odnosi obaveza da ima licenciranog računovođu?

Prvo, na sve privredne subjekte koji se bave pružanjem računovodstvenih ulsluga. Ali i na sve korisnike računovodstvenih usluga, odnosno na sva ona preduzeća i preduzetnike koji su vođenje poslovnih knjiga poverili drugom pravnom licu ili preduzetniku. Dakle svi oni koji imaju eksternog računovođu.

Na koga se ne odnosi obaveza da ima licenciranog računovođu?

Kako su nam i iz računovodstvene agencije Creative Finance preneli, ne odnosi se na privredne subjekte koji u svojoj organizacionoj strukturi imaju svoju službu računovodstva, koja vodi poslovne knjige samo za taj privredni subjekt. Obično su to preduzeća koja se smatraju srednjim i velikim pravnim licima, oni koji imaju svoje interne računovođe ili računovođu.

Šta ako "moj" računovođa nema licencu?

Ogovornost zakonskog zastupnika je onda apsolutna. To znači da će zakonski zastupik, naječešće je to direktor, biti u jedini odgovornan za sastavljenje i dostavljenje i kvalitet finansijskih izveštaja, bez obzira što je ugovorom to poverio računovođi. Nepostojanje „licenciranog“ računovođe vodi u pravnu nesigurnost i privrednoj odgovornosti direktora koji su uređeni kaznenim odredbama samog Zakona o računovodstvu.

Gde proveriti da li računovođe imaju ovlašćenje?

Provera se vrši na sajtu APR-a, prema nazivu ili prema matičnom broju preduzetnika ili privrednog društva koje se bavi pružanjem računovodstvenih usluga.

Kako se stiče "licenca" za računovođu?

Jako aktuelno pitanje i brojne polemike su u stučnoj javnosti među samim računovođama, jer je mnogi smatraju da je period od usvajanja Zakona o računovodstu, što je bio kraj 2019.godine i njegova primena od 01.januara 2023. kratak rok za sve računovođe da steknu licencu. Licencu u ovom trenutku izdaju : Savez računovođa i revizora Srbije i Komora ovlašćenih revizora.

Iako su i SRRS i KOR članice Međunarodne federacije računovođa (International Federation of Accountants – IFAC) one nemaju usaglašene programe polaganja za stručna zvanja, jer prosto to ni sama IFAC ih ne propisuje. Zakon o računovodstvu poznaje kategoriju računovođe i ovlašćenog računovođe, razlika je ne samo u broju ispita, nego stečenom obrazovanju između onih sa srednjim, višim i onih sa visokim stručnim obrazovanje.

Postoje i računovođe koje su stekle ova zvanja u periodu pre donošenja ovih izmena i dopuna Zakona o računovodstu, koji im je priznao ta zvanja.

