DIREKTOR JP URBANIZAM O INCIDENTIMA NA SEDNICI GUP: Šačica ekstremista pretila IĆI ĆEMO OD STANA DO STANA I NAĆI ĆEMO VAS

Dušan Miladinović, direktor JP “Urbanizam” Novog Sada kaže da je njemu i članovima Komisije koja je vodila javnu sednicu na temu GUP-a, ekstremna manjina pretila i to ista ona koja je bacala dimne bombe i urlala.

-Oni su rekli doslovce“ Ići ćemo od stana do stana i naći ćemo vas“ i „Naći ćemo vas na ulici“. Obraćali su se i meni i članovima Komisije. Sve smo prijavili policiji. Ne mogu sve po imenu da ih prepoznam, ali mogu po liku. Znate, oni su stalni na sednicama GUP-a i namera im je da izazovu incidente- okriva Miladinović za NS Uživo.

Kao što je se vidi na snimcima sa sednice, baklje je zapalio Brajan Brković, inače koji sebe prestavlja kao člana omladinske organizacije OSA, a i bio je aktivista Đilasovom SSP.

Uvid trajao 40 dana umesto predviđenih 30, bile su tri javne rasprave iako ih zakon ne predviđa

Miladinović ističe a je do sada bilo tri javne prezenstacije po pitanju GUP-a na kome se zaista raspravljalo.

-Javni uvid trajao je 40 dana, za razliku od 30 dana koliko zakon nalaže. Ponavljam bile su tri javne rasprave iako zakon ne prepoznaje da treba bude i jedna. Mi smo kao Grad Novi Sad ipak prepoznali da treba da ih imamo zbog kompleksnosti i važnosti, da maksimalno budemo otvoreni prema građanima, da saslušamo njihove primedbe. A ta šačica ekstremista je sve te tri sednice koje su trajale pet i šest sati samo pravili galamu i prekidali, vređali… Suštinski, njih ne zanima sadržaj Generalnog urbanističkog plana, ne žele da saslušaju uz dobacivanja: „Nemojte da čitate, zamara nas, trošite nam vreme, NAS TO NE INTERESUJE“ – kaže Miladinović i dodaje:

Neistina da su svi predlozi odbijeni, park na Limanu prihvaćen

-Oni nipodošatavaju bilo koga drugog građanina koji je došao da čuje i da iznese neko svoje viđenje i problematiku. Sebe nameću kao jedine relevatne u ovom Gradu koji treba da se pitaju ili koji nešto treba da znaju– naglasio je Miladinović i dodao je na tim javnim raspravama bilo od 50 do 70 ljudi.

On ističe ističe da za razliku od ove grupe bilo ljudi koji saslušaju naše odgovore i kada budu negativno na neki zahtev to prihvate kao relevatan.

-Prihvaćena je primedba da se na Limanu izmesti zgrada poreske uprave i da na tom mestu bude park. Međutim, moram da istaknem da određeni mediji koji podržavaju i prate su izvestili da smo mi sve predloge odbili, što je netačno. Oni vrlo tendenciozno plasiraju neistine građnima. Imate predloge koji su neosnovani, a to znači da je naš odgovor negativan nego primedba nije tema za ovaj GUP ili se nalazi van njegovih granica.

Mi smo struka, u urbanizmu radi 70 kvalivikovanih ljudi za razne oblasti planiranja

Miladinović kaže da te ta grupica stalni na sednicama i prave probleme.

-Ne interesuje ih GUP, ne interesuje ih odgovor na pitanje, a ako im se ne sviđa odgovor onda počinje galama, vređanje, nipodoštavanje. U “Urbanizmu” struka ima preko 70 stručnjaka, visoko obrazovnih ljudi koji se bave planiranjem različitih struka. A struku ne čini samo posedovanje diplome, već i minuli rad i iskustvo, da li ima nekih strukovnih priznanja. A to urbanizam svakako ima- ističe Miladinović i dodaje da uvek postoji mogućnost stručne rasprave. Ali ako se uporno tvrdi da nismo struka, da smo u dogovoru sa investitorima da nešto muvamo… da smo potkupljeni. Znate to su opasne optužbe, neistine, laži i vređanja, nipodoštavanje ljudi koji zaista znaju da rade. Oni su verovatno očekivali neku moju reakciju nekako nasilno. Mislim da ih je posebno nerviralo što nisam imao nameru da reagujem bilo kako burno. Mislim da ih je to posebno iritiralo – zaključio je Miladinović i naglasio da misli da je ovo jedan od najdemokratičnijih javnih sednica na temu GUP.

