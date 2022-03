Vučević: Nasilje neće proći i neće moći da zaustavi razvoj, dok sam gradonačelnik radiću u interesu građana

Gradonačelnik Miloš Vučević izjavio je da smo svedoci jedne histerije koja je zavladala prethodnih dana po pitanjima koji bi trebalo da budu odraz naše demokratičnosti i stanja u društvu.

On je u video poruci na njegovom Instragram profilu detaljno objasnio šta GUP predviđa, da su svi spremni da razgovaraju i da rasprava budućem razvoju grada i da rasprava nikad nije bila transparentnija.

Njegovo obraćanje prenosimo u celosti:

Svedoci smo pokušaja jedne političke manjine, da pitanja koja su regularna i koja zahtevaju jednu posebnu pažnu i jednu normalnu komunikaciju dobiju obrise nekih skandala koje nisu poželjne videti bilo gde, a posebno ne videti ih u svom gradu, našem Novom Sadu. Zaista, moram da osudim sve ono što smo videli, i ono što se najvaljuje. Pretnje koje su dobili ljudi iz Urbanizma, članovi Komisije za planove, ljudi koji su radili i rade svoj posao godinama, decenijama, kojima nije prvi put da pripremanju ovakve planske dokumente. Ali isto tako da podelim sa vama zabrinutost u odnosu na one koje nisu tako radikalni i nisu preduzimali napade na ljudske živote, koji nisu ugrožavali živote drugih ljudi ali koji to ne osuđuju, već to relativizuju i pokušavaju da definišu kroz te kolokvijalne nazive, aktivizma, aktivisti, boraca i borkica, ljudi koji su došli da iskažu stavove.

Niko se ne sprečava da argumentovano razgovara, ali da li je demokratija, aktivizam bacanje dimnih bombi

Pitam se kakve stavove? Pa oni su sprečili da se argumentovano razgovara, sprečili su da ostali ljudi učestvuju u toj raspravi. Oni su sprečili da se razgovara o svim ovim pitanjima koje navodno ili suštinski interesuju građane. Da li je to demokratija? Da li je aktivizam kada vi upalite baljke, dimne bombe ili suzavce, prekidate rad jedne gradske insitucije, kada se odlučuje, raspravlja o pitanjima koje su od suštinskog znalačaja za razvoj Grada Novog Sada. Po meni to nema veze ni sa demokratijom, a nema svavako veze ni sa zabrinutošću o razvoju i sudbini Grada.

Rasprava nikada nije bila transparentnija, prvi put najviše sednica, najduža prezentacija, nema govora da ima 14.000 primedbi

Rasprava o Generalno urbanističkom planu nikada transparetnija. Evo neka svako od nas kaže kada je pre čuo da se vodi rasprava o onome što u akronimu definišemo kao GUP. Nikada! Po prvi put smo imali, ne samo u danima najdužu prezentaciju i raspravu, nego i u sednicama, na javnim mestima potpuno otvorenu raspravu, potpuno dostupnu. Ali isto tako moram da kažem da je apolutna notorna laž da je 13, 14 hiljada ljudi pisalo primedbe. Ne, duplo manje od toga je potpisano primedbi, a oni su pisali i potpisivali veći broj primedbi. Tako da nema toliko ljudi, nego duplo manje, plus gotovo 1000 nečitkih potpisa. Ali kako god, radi se o ozbiljnom broju ljudi i ja pričam sa uvažavanjem i ozbiljnošću kada govorimo o tim temama. Ne pocenjujem da ima i jedan prigovor. Svi prigovori mogu biti grupisani u 200 suštinskih tema. I to nije malo, to je ozbiljan broj, ali nikako ne stoji cifra od 13, 14 hiljada prigovora koje smo mogli da slušamo danima. I preko toga se olako prelazi. Ono što nije moglo da se vidi ili nije htelo da se objavi je da iza transparenta kada je prekinuta sednica Komisije za planove i pod dimom direktno je prećeno članovima Komisije i urbanistima grada Novog Sada.

Struka po njima nisu 80 urbanista FTN-a, Insitut Jaroslav Černi, Voda Vojvodine

Prećeno im je da če im se doći na kućne adrese, da će biti napadnuti na ulicama, da oni više nisu sigurni. Da li je to aktivizam, jesu li to politički ili aktivisti civilnog sektora? Je l to demokratija, Novi Sad u kojem želimo da živimo? Da li je to put da bolje urbanistički pustimo da se grad razvija, da ga lepše planiramo, da ga ozelenimo da ga unapredimo? Ne, to je čisto političko nasilje i to je nešto što ne može da se toleriše. A onda ako vas država pozove na odgovornost, kao i svakoga od nas dragi građani, za takvo nečovečno ponašanje onda kažete da ćete doći na kućnu adresu graonačelnika na kućnu adresu. Ne znam šta da uradite, da vršite neki pritisak da pretite porodici, deci jer je valjda to isto društveni aktivizam. Ni to nije dobilo osudu, nego se i to definiše kao nešto što prouzrokovano nekim tajnim urbanističkim planovima.

Tema nije GUP i boljitak za Novi Sad, već izazivanje haosa

Nema tajnih urbanističkih planova, ništa se ne skriva. Najduža u istoriji Grada rasprava o GUP-u, sa svim mogućnostima diskutovanja. Ali ne to nije tema, kažu vratite plan struci. Pa zar nije urbanizam struka, pa zar 80 urbanista, inženjera struka, pa zar FTN nije struka, Institut Jaroslav Černi, Vode Vojvodine, Insitutut za poloprivredu i šumarstvo, Poljoprivredni fakultet. Ali to njih ne interesuje, njih interesuje političko nasilje, jer nemaju šta drugi da ponude. Nema nijednog predloga kako da unapredimo grad, nijednu ideju kako da dovedemo nove investitore, nemaju rešenje za saobraćanju gužvu, nedostatak parking mesta, kako da povećamo subvenciju privatnim vrtićima. A kako da povećamo platu u GSP, našim vaspitačicama, kako da upišemo veći broj dece u vrtiće. To nije na dnevnom redu, već dimne bombe, baklje i čisto fizičko i političko nasilje. Država će reagovati i mora da reaguje, a mi moramo dalje da vodimo računa o našem gradu, da ga razvijamo i to u nikad težim okolnostima i to ne samo u našoj zemlji već čitavoj Evropi i svetu.

Zemlja izložena brojnim pritiscima, a stvara se ovakva atmosfera u društvu

Naša zemlja je izložena raznim vidovima pritisaka, a neko pravi ovakvu situaciju u našem društvu. A zašto to radite? Zašto ne razgovarate civilizovano, evo dođite da razgovarate, a ne da vam prigovori budu bombe. Niko vas ne sprečava da razgovarate, ali ne možete da vršite nasilje i da očekujete da je to put da nešto zaustavite. Ne možete nasiljem da zaustavite razvoj. Ništa ne krijemo, pitanje mosta je definisano po urbanističkim planovima pre 60 godina i to baš na tom mestu jer su naši oci predvideli da je tu obilaznica i putanja za saobraćaj i biće u režimu gradskog mosta bez teretnog saobraćaja i neće pokvratiti kvalitet života i to tome vode računa stručnjaci sa Saobraćajnog fakulteta. Šta to krijemo, time što hoćemo da sačuvamo Kameničku adu i da zabranimo gradnju, koja je trenutno po važećim zakonima dozvoljena doneta od strane onih koji sve ovo organizuju i provode.

Hoćemo da sačuvamo zelenu oazu, južni Telep, napravimo mesta za pecanje na Šodrošu…

Mi hoćemo da sačuvamo tu zelenu oazu, da sačuvamo južni Telep od podvodnih voda, da napravimo mesta za pecanje u veslačke staze na Šodrošu, da se naši veslači i kajakaši, naši sportisti, ali i naša deca se sklone sa otvorenog Dunava i da ne rizikuju svoje živote, da mogu da treniraju i organizuju sportska takmičenja. Mi hoćemo da razvijamo Novi Sad uz Dunav, jer je on tako i nastao. Slušam ideje da most ne treba da bude tu, nego negde drugde, ali to nije pitanje dobre volje, da neko piše šta i kao treba da bude. Tu se pita struka, i ja im verujem, kako mislite to da pod znacima navoda prenesemo most? Gde ćemo ga povezati, sa kojim saobraćajnicima, i gde će on da vodi? Da li smo došli na taj nivou da u gradu koji je pre neku godinu bio bez ijednog mosta, više ne želimo mostove? Ima li neka grupica od 20, 30 ili 130 ljudi ima pravo da zaustavlja razvoj grada? Ja mislim da nema i ne bojim se nikakvih pretnji koje upućuju.

Po prvi put se skup organizuje ispred političke konkurencije

Dajem vam čvrsta uveravanja da dok god budem radio ovaj posao, radiću ga u interesu Novosađana kao lokal- patriota i čovek koji voli našu otadžbinu najviše na svetu, jer želim da moja deca i sutra njihova deca ostanu u ovom gradu da žive da rade i da ga zajedno sa vašom decu razvijaju. U te projekte verujem, a na nasilje država za kako treba da odgovori u skladu sa zakonom i nasilje nikom neće ništa dobro doneti. Danas ćemo po prvi put biti svedoci u ovoj političkoj kampanji da neko organizuje politički skup ispred prostorija političke konkurencije, pod plaštom da su žrtve. Pa, ko je žrtva, onaj ko pali baklje i dimne bombe, suzavce, baklje, ko preti da će nekog fizički da likvidira, da ide nekome na stan, da ugrozi nečiju porodicu, zar su oni žrtve? Zar su to mirni mladići koji sede i piju kafu i imaju neke političke stavove, pa ih neko iz čista mira dira ili su to ljudi koji prete drugim ljudima i time se ponose? Izrugava se poruzi žena koja je bila moderator na javnoj sednici samo zato što je osoba sa invaliditetom i to se prikazuje na društvenim mrežama bez osude. Svi oni koji nisu vršili fizičko nasilje, ali ga opravdavaju nesuvislim objašnjenjima snose istu ili veću odgovornost, jer su suštinski pokrovitelji svega ovog.

Novi Sad će u skladu sa zakonom i pravilima, u demokratskom duhu usvojiti GUP, jer je on u interesu građana, a ne ni stranog, ni domaćeg kapitala, ni političkih manipulanata, a posebno ne u interesu onih koji sprovode političko i fiziko nasilje. On je u interesu Novosađana i budućnosti našeg grada, on je plod promišljanja i ruku struke. Pozivam sve na mir i stabilnost, kao i na poštovanje ljudi koji imaju drugačije razmišljaju, jer je to bogatstvo jedne zajednice, ali to ne može da vodi u nasilje i pretnje. Na to država mora da odgovori na zakonit način. Novi Sad će ići u pravom pravcu i biti onakav grad kakav Novosađani žele.

