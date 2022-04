SPREMITE SE ZA LOKALNE IZBORE 2024, IZAĐITE NAM NA CRTU TADA

Predsednik Gradskog odbora raspale Demokratske stranke u Novom Sadu Veljko Krstonošić današnjom izjavom još jednom je pokazao odsustvo realnog sagledavanja rezultata nedeljnih izbora. Da poznaje osnovne matematičke radnje, Krstonošić bi prostim sabiranjem rezultata Srpske napredne stranke i naših koalicionih partnera u Novom Sadu mogao vrlo lako da dođe do zaključka da bi i da su 3.aprila održani lokalni izbori u našem gradu, Demokratska stranka bila u debeloj opoziciji, veoma daleko od skupštinske većine.

Srpska napredna stranka podseća Krstonošića i preostale optimiste u Demokratskoj stranci da su lokalni izbori održani pre dve godine i da su propustili da na njih izađu zbog međusobnog trvenja, visokog rejtinga naše stranke i kukavičluka. Srpska napredna stranka smatra da rezultat nedeljnih izbora u Novom Sadu, koji održava mišljenje Novosađana u kom pravcu grad treba da se razvija, pokazuje da nema ni najmanje potrebe za raspisivanjem vanrednih lokalnih izbora, kao ni za smenom najuspešnijeg gradonačelnika u istoriji Srpske Atine, kao što je to danas zatražio Krstonošić. Novosađani nisu i ne smeju da budu servis Demokratske stranke i njenih funkcionera koji nisu u prilici da zakazuju bilo kakve izbore kada njima to padne na pamet. Redovni lokalni izbori na programu su za nešto više od dve godine, pa ako se do tada i zvanično ne ugasite, izađite nam na crtu i pokušajte da nas pobedite. Do tada imamo pametnija posla koja se tiču realizacije projekata koji imaju za cilj da Novosađanima pruže uslove za život na nivou ekonomski najrazvijenijih zemalja Evrope.

Srpska napredna stranka koristi priliku da podseti Veljka Krstonošića i preostale pristalice DS, da je njihova stranka najviše ponižena upravo od strane njenih bivših članova. Uzgred, tamo se i dalje za sve se pita Dragan Đilas . To što je Demokratska stranka prosto razmontirana, govori u prilog tome da je i stvorena zbog ličnih interesa njenih funkcionera i da tu nikada nije postojalo ni „i“ od ideologije. Srpska napredna stranka ih je samo dotukla na izborima i spremna je da to ponovo učini za dve godine. I to smo uradili na najcivilizovaniji mogući način, glasovima građana, bez paljenja Skupštine i džakova sa glasovima, iznošenja nameštaja i umetničkih slika iz najvišeg zakonodavnog tela Srbije, formiranja kojekakvih kriznih štabova i izazivanja sukoba među građanima.

SNS Novi Sad