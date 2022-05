VUČEVIĆ: Predsednik Vučić, male države na brdovitom Balkanu, odoleva priticima, ali nož je blizu grla već 80 dana

Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević izjavio je gostujući na televiziji B92 o ogromnom broju lažnih dojava o bombama da sa pozicije koju vodi nema dovoljno informacija, ali ističe da mu sve deluje kao deo organizovane akcije koja mu kako je rekao miriše da dolazi od dođe spolja ali da je svakako reč o pokušaj unošenja nemira, destabilizacije države.

Dojave o bombama nisu slučajne, ovo je pitanje za bezbednosne strukture

U Novom Sadu nije bio dojava, ali kao građanin i čovek politike sa zabrinutošću pratim ovo što se dešava prethodnih 8 sati. Nikada nismo imali ovako očigledno organizovanu akciju. Ovo je pitanje za bezbednosne strukture. Ovo da se slučajno desilo, teško. Možda neko šalje neke poruke, nemam dovoljno informacija... – kaže Vučević, a na pitanje da je to deo hibridnog rata odgovara potvrdno.

Sve je kako podseća krenulo sa lažnim dojavama o bombama na letovima Er Srbije ka Moskvi.

Ne znam da li je to iz iste kuhinje, da je ovo sve organizovano, rekao bih da jeste. Ne mogu da isključim ni zapad, ni istok , ni sever, ni jug. Treba racionalno odgovorno sagledati stvari, bez tenzija, profesionalno pristupiti od strane službi bezbednosti.

Potpredsednik SNS ističe da ovakve situacije vrlo atraktivne za različita mišljenja i analize i da svako od nas ima neki stav.

Ponavljam mora se sve analizirati, a da državni vrh dobije tačnu informaciju, a ne da odmah poletimo. Neće nam pomoći u sagledavanju ovakvih stvari. Smatram da je većina ljudi koja je na važnim državnim funkcijama, nesporno lojalna državi Srbiji, a ne drugoj državi – uverava Vučević.

Veliki pritisak je na Vučiću, jer je osvojio ogroman broj glasova na predsedničkim izborima

Odgovarajući na pitanja o pritiscima kojima je Srbija sve više izložena jer nije uvela sankcije Rusiji, ali i različitim stavovima po tom pitanju i u samoj SNS kaže da je njegov stav da treba podržati politiku koju vodi Aleksandar Vučić .

Niko ne treba da mu otežava, već da mu pomognemo, a ne možemo mnogo. Pritisak je na njemu, i to još veći jer je osvojio ogroman broj glasova na predsedničkim izborima. Niko u SNS nema prava da prema ličnim afinitetima, sklonostima ili obavezama prema drugim se opredeljuje, nego da vidimo kako možemo da čuvamo našu otadžbinu. Nadam se da će Srbija uspeti da zadrži ovaj kurs koji je sve teži i sve manji ima. Fenomen je da ta mala država na brdovitom Balkanu, sa svojim predsednikom i narodom uspela da 80 dana jedina se odupre toj histeriji koja postoji u zapadnoj hemisferi protiv Rusa, a da s druge strane ne ode ni na drugu stranu i neku samoizolaciju. Nadam se da ćemo opstati na tom kursu. Ali reći nešto i kao čovek, političar i advokat, ako neko nešto i potpiše pod grlom mu je nož i da mu porodica uzeta kao talac. Je l možete da ga osuđujete, ako to uradi – slikovito objašnjava i ovo nisam rekao da bi najavio bilo šta, nije alibi priča, već realni scenario.

Kukavički da neko čeka Vučića na pitanju KIM koji niko nije rešio od Berlinskog kongresa

Prvi čovek Novog Sada ističe da pitanje Kosova nije problem koji je nastao pre pet, deset, 25 ili 30 godina, on nije nastao ni od Slobodana Miloševića.

I Kosovo nije uspeo niko da reši. Ni Obrenovići, ni kralj Aleksandar, ni Tito, a onda smo videli kako su se okliznuli i Milošević, Koštunica, Tadić okretao glavu. A sada imamo Aleksandra Vučića od koga se očekuje da sada u deset godina reši, što nije rešeno vek i po. Pri tome svi navijamo da pogreši jer bi mu zamerili. I da je nešto izdao, i da će priznati Kosovo. Ili se čeka uđe u neku konfrontaciju ne sa Albancima, nego sa patronima kosovske nezavisnosti. To je toliko nekorektno i kukavički da neko čeka Aleksandra Vučića na pitanju KIM koji niko nije rešio od Berlinskog kongresa – kaže i dodaje da među njihovom redovima postoje ljudi koji se dodvoravaju stranim emisarima.

Vučević ističe da je neozbiljno da država i predsednik otvore karte, da kažu koji su im dalji potezi.

To je neozbiljno. Pustite ga vodi državnu, i brine o nacionalnom interesu. Pokazao je za ovih deset godina da to može. Nigde nismo izgubili na bezbednosti, ekonomiji, kulturi, sportu...A pričaju da će izdati, prodati, a on radi na podizanju države. A sad u ovom najtežem trenutku može da pokaže svaku zamisao i šta će Srbija da radi.

O petoj i šestoj koloni

On naglašava da je pozicija SNS takva da su s jedne strane stranke leve orijentacije nam govore da smo četnici klerofašisti, nacionalnisti, a ovi sa desnog bloka da smo lažne patriote, izdajnice da podržavamo crkvu, da ćemo izdati Kosovo, a nemaju nikakav problem da sarađuju međusobno.

Kad je pitanje vlasti sve to stavljaju SNS kao zamerku, nije prepreka za saradnju. Nema tu politike, ni stava, to je kukavičluk i sebičluk i gotovo ratni profiterstvo! Tu su socijalisti koji su na početku sukoba bili uzdržani, pa u kampanji imali izrazito proruski stav, a sada opet ne znamo šta misle.

O tvrdnjama opozicije da je ova vlast kriva za putinofiliju u Srbiju, Vučević kaže da među građanima postoji neki osećaj nepravde z ono što smo doživljavali u XX veku, jer smo je doživeli.

Na pitanje da prokomentraše najavu predsednika Vučića o stvaranju mnogo veće većine nego što je sada u Beogradu, te da li ona otvara vrata saradnji sa nekom opozicinom strankom, Vučević je odgovorio da nema dilemu da li će SNS imati većinu u Beogradu.

Ne bih isključio mogućnost da se ponovo ide na izbore, to je stvar stranke kako će odlučiti, a ja ponavljam svoju ideju da smo trebali ići ponovo i na parlamentarne izbore jer je ispalo da je onaj ko je dobio 3, 4 posto pobednik, a onaj ko je dobio 43 gubitnik, pošto oni koji su nama rekli da ćemo izdati Kosovo i uvesti sankcije Rusiji i ostaviti RS su spremni da idu u koaliciju sa onima koji bi odmah uveli sankcije Rusiji, koji su predložili Deklaraciju o genocidu u Srebrenici, i koji kažu da je Kosovo nezavisna država. Mislim da i te kako postoji argumentacija da ponovo idemo na izbore.

Povodom sukoba Rusije i Ukrajine, odnosno NATO pakta i Rusije, naveo je da je sve dobilo na dodatnoj težini i na ubrzanju što pokazuje i saopštenje G7 grupe zemalja. kao i visokih nemačkih dužnosnika oko prijema Kosova u Savet Evrope.

Tehničko je pitanje s kim će SNS da pravi koaliciju

Na pitanje da li je za kontinuitet ove vlade i nastavak saradnje sa SPS-om na republičkom nivou, Vučević kaže da je on svakako za kontinuitet politike koja do dovela do razvoja Srbije, ekonomskog procvata, snaženja države, većih plata, do politike da penzije treba da prate plate, otvaranja velikog broja fabrika.

Tehničko je pitanje s kim će SNS da pravi koaliciju bilo bi nekorektno da kao potpredsednik SNS da pre sastanka GO Predsedništva javno nastupam sa nekim privatnim stavovima. Za mene je ključan kontinuitet politike , ali i kontinuitet odbrane državnih i nacionalnih interesa koje je sprovodio Aleksandar Vučić i vlada – naveo je on, a kada je reč o njegovom potencijalnom izboru za predsednika nove vlade, istakao je da nije razgovarao ni sa kim i da radi svoj posao gradonačelnika.

Nemoguće je da Srbija ne oseti poremećaj na automobilskom ili nikom drugom tržištu celog sveta

O dešavanjima u Fijatu, i navodima da je vlast za 10 godina upropastila fabriku automobila u Kragujevcu, Vučević je podsetio da je Tadić sa DS dobio izbore 2008, te da su u predvečerje izbora potpisali ugovor sa fijatom koji nije objavljen, a Dinkić obećao famoznih 1000 evra.

Ti isti koji su pravili taj ugovor danas nisu fer da barem ćute nego drže predavanja kao za Rio Tinto – ti koji su ga doveli i prodavali svoje parcele, posle su štrajkovali i protestvovali. I nikom ništa. Mislim da je Srbija pokazala odgovornost prema svojim zaposlenima i da auto industrija ima svetlu budućnost u Srbiji. Na toj mapi snažno mesto je Kragujevac. Mi ne možemo Srbiju da posmatramo kao izolovano ostrvo. Nemoguće je da Srbiju ne pogađa cena goriva, gasa, nestašica nikla, da Srbija ne oseti poremećaj na automobilskom ili nikom drugom tržištu celog sveta.

Generalni urbanistički plan transparentan, iza njega stoji struka, a ne politika

Dobro je da opozicija kritikuje, da se čuju različita mišljenja, i da ne razmišljamo svi isto. Čvrsto stojim iza predloga Generalnog urbanističkog plana grada Novog Sada iz prostog razloga jer ga je pravila struka, a ne politika. Radili su ga urbanisti, arhitekte, ljudi sa fakulteta, iz instituta sa mnogo novina koje popravljaju urbani život grada, oplemenjuju a, daju mu novi kvalitet i dajemo mu viši nivo. Niko neće da kaže da smo novim GUP- om predvideli 180 hektara više zelenih površina i da smo veći deo priobalja vratili u zelenu zonu, a po važećem GUP-u tu je bila predviđena građevinska zona. Da zastupam politiku da grad nema mostove koji su ucrtani pre 60 godina, ne mogu. Nikada transparentnija rasprava nije bila nego sada – javne prikaze, sednice, bilo je incidenata, bacali dimne bombe, pretili i to njih deset, nisu dali da se razgovara. Sve smo to izdržali pripremili GUP koji biti na ponos daljeg razvoja grada. A da vratimo Novi Sad na period od pre 50 ili sto godina, ja ne mogu i neću, samo mu ime kaže da mora da bude novi. Sačuvali smo DNK grada, najstarija gradska jezgra, ali grad mora da se razvija i živi. Ne postoji ništa slično sa Beogradom na vodi, iako je to fenomenalan projekat koji je preporodio Beograd. Ovde je pitanje nekadašnjeg Brodogradilišta koje je u lopovskoj privatizaciji privatizovano za vreme onih koji su da protiv svega ovoga. Oni su ga prodali nekome ko je ubijen u mafijaškom obračunu zbog šverca cigara u Grčkoj, i niti se više brodovi proizvode godinama unazad, a sada mi kažu da neće da se tu išta radi, ta srpska firma. Bilo bi interesantno da se pojavi nemačka, izraelska, ruska, američka kompanija da gradi tamo, da li bi bilo protesta, a kada srpska firma treba nešto da gradi odmah povici da nameštamo posao investitoru ili ne znam šta! Da li stvarno mislite da smo svi na prodaju i da smo na tržišti? Ali, oni polaze od sebe, jer su tako radili.

