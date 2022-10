MIHOLJSKI SUSRETI SELA U VELIKIM RADINCIMA: Uče decu tradiciji, kulturi, baštini, da vole svoje i poštuju tuđe

Lep i sunčan oktobarski dan obeležio je manifestaciju Miholjski susreti sela koja je za teritoriju Grada Sremske Mitrovice održana u selu Veliki Radinci.

Ova manifestacija organizuje u gradovima i opštinama širom Srbije sa ciljem da se poljoprivrednici, udruženja i meštani predstave, povežu jedni sa drugima, ali i da selo domaćin predstavi svoje kapacitete i mogućnosti u najboljem svetlu.

„Ovde se susreću ljudi i sela, svi mi smo čuvari tradicije, a danas pišemo istoriju i učimo našu decu, kojih ima ovde u velikom broju, šta je naša tradicija, kultura i baština jer kad ih naučimo da vole svoje, mogu da poštuju i tuđe. Brojne ustanove i udruženja, svi mi sa teritorije Grada Sremska Mitrovica uključili smo se da ovo bude lepo. Želimo da prikažemo, ne samo naša udruženja žena iz sela, nego i šta kod nas ima lepo da se pojede i popije”, kaže Dušica Pavlović, direktorka Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica.

Program je predstavio etno i gastro izložbu, sajam ženskog stvaralaštva, prezentaciju kuhinje naših baka, takmičenje u oranju i lovu divljači. Miholjski susreti sela treba da postignu da se društveni i sportski život stanovništva u selima obogati i promoviše tradicionalni način života i kulturno-istorijsko nasleđe.

“Velik je značaj ove manifestacije jer već duži vremenski period moderan način života doprineo da ovakvog načina druženja i sureta nema. Nekad smo imali od berbe grožđa do raznih kulturno-umetničkih programa, a zahvaljujući Gradu Sremska Mitrovica potpomognuto je da se ova manifestacija održi. Ima dosta štandova iz susednih sela, u dogovoru sa Gradom to su sela iz najbližeg okruženja koja gravitiraju prema Velikim Radnicima jer to je centralno selo ovog dela Fruškogorja, jedno lepo selo kroz koje svi moraju da prođu kuda god da idu”, ističe u ime domaćina Miloš Kekić, predsednik Saveta Mesne zajednice Veliki Radinci.

