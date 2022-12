MILOŠ VUČEVIĆ IZRIČIT: Dugim cevima Kurti šalje poruku Srbima na severu da nisu poželjni

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević govorio je danas u Jutarnjem dnevniku RTS-a o situaciji na Kosovu i Metohiji, pokušaju napada na predsednika Vučića u Tirani i bitnim političkim temama u zemlji.

-Nažalost, ni sinoć nije bilo mirno na severu, bilo je aktivacije nekoliko topovskih udara u bošnjačkoj mahali i mikronaselju, u najosetljivijem delu Kosovske Mitrovice, tu ima mešanog stanovništva. Istraga je u toku. Ono što je nama dostupno kroz protok informacija je da nema povređenih i da nije pričinjena veća materijalna šteta. Očigledno da je nekome odgovaralo da opet dođe do tenzija i ne dozvoljava se ni za sekund da se nivo napetosti spusti na racionalniji nivo, da se vratimo u formu dijaloga. Ono što smo videli pre neki dan da kosovske snage pokušavaju da uđu u opštinske izborne komisije, jer tu navodno nalaze neke naprave. Upadaju kroz prozore nekih administrativnih prostora.

Ne daju Srbima na KiM da dišu

Ministar je istakao da detonacijama, dugim cevima Kurti opet šalje poruku Srbima na severu Kosova da nisu tamo poželjni i da će ih na silu provesti izbore 18. decembra.

-To je proterivanje Srba. Sve što radi Aljbin Kurti i njegova vlada je usmereno da potpuno očiste KiM od Srba. Nadam se da će Srbi ostati mirni kao što su bili svih ovih nedelja, iako to nije lako kao nama ovde u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Subotici. Mi moramo da razumemo da su oni pod pritiskom 23 godine. Ako nije problem lična karta, onda su problem tablice. Vidite sramotu u Velikoj Hoči, u to malo selo u Metohiji su poslate specijalne jedinice, gde su Srbi ostali u okolini manastira Visoki Dečani, jer je neko pravio rakiju i vino i nije platio ne znam šta. Sve cveta u duhu demokratije na KiM, samo ta srpska porodica nije platila akcizu pa mora da se opkoli kuća. Ne daju Srbima tamo da dišu.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

Neće biti Bljeska i Oluje

Ministar je poručio da je komadant KFOR-a u stalnoj komunikaciji sa načelnikom Generalštaba i da veruje da su svesni svoje odgovornosti.

-KFOR je obavezan da čuva i garantuje bezbednost sve građane na KiM, bez obzira na etničku pripadnost. Srbija čini da sve što treba da se učini, da se vrati u formu dijaloga. Ono što treba svi da znaju jeste da je Srbija posvećena miru, čuvanju stabilnosti u regionu. Sve što je do nas mi ćemo učiniti da tako ostane. Srbiji se ne ratuje, naši ljudi su stradali u 20. veku više nego drugi. Nekada se zbog slobode mora platiti velika cena. Platili smo ogromnu cenu u ljudskim životima u ratovima 20. veka. Nama je cilj da Srbija ostane mirna, da region ostane miran i stabilan. Ali, za mir i stabilnost je potrebna i želja i volja i drugih strana, ne samo Srbije. Vojska Srbije je najjači garant očuvanja suvereniteta, nezavisnosti naše države i najsnažniji odvraćajući faktor. Ne mogu da kažem šta ćemo raditi u jednoj ili drugoj situaciji, ne igramo se ratnih igara ni junačenja, ali neće biti Bljeska i Oluje.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Mislim da je dobro što je predsednik Vučić išao na samit u Tiranu

Nemački i francuski ambasadori iz Prištine osudili su nasilničko ponašanje na Kosovu proteklih dana rečima da će imati “nultu toleranciju za nasilje”, a američki ambasador iz Prištine je istakao da ne postoje uslovi za održavanje izbora. Vučević ističe da je dobar signal ako američki ambasador poručuje da nisu ispunjeni uslovi i da SAD ima racionalni pristup u danima iza nas.

-Verujem da međunarodna zajednica shvata gde ovo vodi. Mislim da je dobro što je predsednik Vučić išao na samit u Tiranu, koliko god da nije prijatan osećaj biti okružen nekim ljudima u kontekstu njihove politike. Ali, to je obaveza predsednika Srbije zato su ga građani Srbije birali, zato smo ga mi kao saradnici i prijatelji izneli svoje stavove da Srbija bude tamo zastupljena. Naša je obaveza da pričamo s drugom stranom, a druga strana ruši sve u prethodnom periodu, što nije bilo lako postići. Kada Kurti u Briselu kaže da ne postoji više briselski sporazum i da ne postoji obaveza Prištine da se formiran zajednica srpskih opština, šalju poruku EU da ih ne interesuje ni vaš potpis ni ono što sve vi garantovali.

foto: Printscreen instagram buducnostsrbije

Ne verujem u prazne ljušture i priče o jakim institucijama bez jakih ljudi

Mediji su prethodnih dana pisali da je bio planiran napad na Aleksandra Vučića u Tirani, a evo do kakvih informacija su došle naše službe.

-Ono što je najvažnije, predsednik Vučić je bio bezbedan, da li je bio izložen potencijalnim napadima možete računati da nisu bile slučajne te vesti i da ih niko nije plasirao radi zabave ili medijske pažnje. Naravno da neko ko ima čvrstu politiku i kao snažan lider u ovom delu Evrope izaziva pažnju, negde i negativne stavove, i ja se nikada nisam stideo da kažem da verujem u snažno liderstvo. Ne verujem u prazne ljušture i priče o jakim institucijama bez jakih ljudi. Ljudi čine institucije, morate uneti ljudski karakter, pa onda dobijate jake institucije. Vidite neke države kada ih vode jedan ili drugi lider. Da li istu politiku mogu da vode i da li imaju isti autoritet? Institucije su forme kroz koje treba da radimo, ali ljudi vam daju energiju i provode odluku kroz institucije. Da vam kaže, ne bih ni voleo da su tamo hvalili Aleksandra Vučića, onda bih se uplašio za politiku Srbije. Kad vidim da neko napada Aleksandra Vučića zbog Srbije, onda znam da vodimo dobru politiku i da se vratila sebi. To ne znači da se samoizolovala, da neće da bude deo evropske poruke i sveta, već da sama odlučuje. Vojska Srbije će stvarati ambijent da Srbija o sebi odlučuje u kontekstu spoljnih faktora.

