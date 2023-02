SRBIJI JE OŠTRO ZAMERENO NEUVOĐENJE SANKCIJA RUSIJI: Kako tumačiti poslednje poruke evropskih zvaničnika?

Pred Srbijom su izazovna vremena. Na delikatne okolnosti prevashodno utiču "uvezeni problemi" zbog opštih geopolitičkih promena, najpre uzrokovanih ratom u Ukrajini. Okolnosti će se tek komplikovati, a ova i 2024. godina biće naročito izazovne, jer će se održati izbori u nekim od najbitnijih država sveta - Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Tajvanu, Ruskoj Federaciji, Ukrajini, kao i nekoliko evropskih zemalja. O tome je danas govorio i predsednik Aleksandar Vučić prilikom uključenja iz Minhena gde učestvuje na bezbednosnoj konferenciji. On je rekao da sve to ukazuje da se mir neće postići uskoro i da to nama donosi dodatne političke reperkusije i nove teškoće.

Predsednik je otkrio i u kom tonu su protekli razgovori sa visokim evropskim zvaničnicima.

"Srbiji je oštro i na izuzetno snažan način zamereno to što nije uvela sankcije Rusiji. Ja, kao što znate, ne želim da krijem ništa od našeg naroda“ rekao je predsednik Vučić.

Naveo je i da Srbija ne planira da se sklanja od dijaloga i potvrdio je da je za ponedeljak, 27. februar, planiran sastanak sa Aljbinom Kurtijem u Briselu, ali da on, kako je rekao, nije optimista.

Ipak, juče je govorio o dobrim vestima koje nas očekuju u vezi sa Kosmetom. Jednu smo čuli - pripremljena je još jedna nova nota za povlačenje kosovske nezavisnosti, a drugi deo dobrih vesti saznaćemo u narednih sedam dana... U Usijanju analiziramo sve okolnosti u vezi sa Kosmetom, protestima zbog francusko-nemačkog plana, sankcijama, daljim koracima naše države u najizazovnijem geopolitičkom vremenu.

Gosti Usijanja: Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Marko Matić, Izvršni direktor Centra za odgovorne medije

