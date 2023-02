Miloš Vučević, najzaslužniji u stvaranju ambijenta da Srpska Atina bude grad benefita i prestiža

Zaista nije slučajno da Novi Sad slovi za grad prestiža i benefita i to gotovo u svim segmentima društvenih i kulturnih zbivanja.

Benefiti koje Grad pruža usmereni su gotovo na sve slojeve društva bez obzira na pol, obrazovanje, starosnu dob, nacionalnu pripadnost, stepen obrazovanja…

Benefiti koje pruža Srpska Atina

Neki od tih benefita koji Srpsku Atinu odlikuju gradom sa najvišim standardom jesu: podsticaj za prvo, drugo i treće dete, besplatni udžbenici, subvencije za kupovinu novih bicikala, besplatni vrtići, subvencije za rešavanje stambenog pitanja, ulaganje u kulturu, ulaganje u najveće festivale u Evropi, infrastrukturni projekti poput onih najvećih kao što je gradnja novih mostova, vrtića, škola, puteva, razvoj IT industrije…

Ni u vreme Kovida sve gradske službe su funkcionisale

Čak i u onim najtežim danima izazavnim pandemijom virusa COVID 19, ali i aktuelnom krizom prouzrakovanom sukobom u Ukrajini, Novosađani nisu brinuli o urednosti komunalnih usluga, stabilnosti budžeta, normalnom funkcionisanju grada…

Sve je to zasluga odgovorne politike gradonačelnika sa rekordnim mandatom, gospodina Miloša Vučevića, koji je pored svih komunalnih i tekućih pitanja uradio i jednu značajnu stvar zbog koje će ga zasigurno Novosađani i istorija grada dugo pamtiti, a to je vraćanje epiteta Srpske Atine koji se nažalost nemarom prethodnih vlasti davno izgubio. Danas pak, ponosito nosi titule Evropske prestonice kulture i Prestonice mladih Evrope, ali i onih nezvaničnih kao što su titula srpske misli i ideje, multikulturalnosti i tolerancije, sporta i IT sektora.

Odgovorna politika nastavljena i angažovanjem u ministarstvu odbrane

Kontinuitet odgovorne i domaćinske politike nastavio je svojim angažovanjem u Ministarstvu odbrane. Kada bi morali da pravimo paralelu o stanju u Vojsci Srbije od pre 10 godina i danas onda bi ona zvučala ovako: modernizacija i jačanje, oživljavanje vojne namenske industrije, nabavka najsavremenije vojne opreme i naoružanja, ojačavanje vojnih kapaciteta… naspram uništavanja vojnih namesnih industrija, topljenja tenkova u krajnjem svođenju vojske na lovačko društvo.

Rad koji oslikava uspešnu, modernu i jaku Srbiju

Rad ministra Vučevića i njegov doprinos učinio je državu Srbiju ne samo bezbedniju nego i mnogo uredniju i prikladniju za život svih građana, taj rad oslikava uspešnu, modernu i jaku Srbiju.

Zbog svega toga svakodnevno trpi kritike i napade od osuđenih kriminalaca koji su grad doveli u stanje, blago rečeno, debakla a Vojsku Srbije gotovo u nestanak ili puki protokol tokom prijema najviših državnika.

Podržati sve napore koje čine za Srbiju

Naša je dužnost, ne samo da podržimo napore Miloša Vučevića kao u svemu onome što čini za građane Srbije prateći politiku Predsednika Vučića, nego da se surovom istinom i činjenicama suprostavimo svakoj laži i neistini koju kreijaru svi oni koji na brifinge i upustva odlaze u strane ambasade, svim onim čiji mentori sede u zapadnim centarima moći, a nikako u Srbiji.

Autorski tekst Lava Pajkića, državni sekretar u ministrastvu za rad i socijalnu politiku