ĐURIĆ: Očekujemo da prosečna zarada do 2025. godine bude 1.300 evra. Čeka nas rekonstrukcija ulica, izgradnja parking mesta

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić: Očekujemo da prosečna zarada do 2025. godine bude 1.300 evra. Čeka nas rekonstrukcija Bulevara oslobođenja koja nije rađena do sada

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić govorio je danas u emisiji “Jutro” na Prvoj televiziji o povećanju plata u Novom Sadu, rekonstrukciji ulica, izgradnji parking mesta, kao i o subvencijama za kupovinu bicikala.

foto: Shutterstock

Grad Novi Sad postao je sve atraktivniji za investitore, a prvi čovek Novog Sada istakao je da se tek očekuje ulaganje u industrijsku zonu.

– Za nas je to bio vrlo značajan dan, otvaranje nove farbrike “Kontinentala”, koja je otvorena i zapošljava oko 300 ljudi uz visoku razvojnu tehnologiju, gde se proizvode kontrolne table za automobile. Nadam se da je to tek njihov početak ulaganja u radnu zonu Kać. Podsetio bih da je Sever 4 , industrijska zona koja se prostire na oko 900 hektara i tu imamo pet fabrika kao što su Lir, Kontinental, Nidek. Trudimo se da privučemo investitore tako što želimo sve da ih saslušamo i brzom administracijom ih privučimo. Želimo da im u što kraćem roku izdamo dozvole za rad jer je to nešto što je značajno za investitore, da što pre krenu da posluju.

U 900 IT kompanija radi oko 12.000 ljudi

Gradonačelnik je uporedio prosečnu zaradu Novosađana, koja je skočila duplo u odnosu na pre 10 godina i naglasio da je u planu da ona dostigne čak 1.300 evra.

– Pre 10 godina prosečna zarada bila je 420 evra, a sada je 877 evra. Trebalo bi da prosečna zarada iznosi 950 evra, ali ipak čekamo zvanične statističke podatke kako bismo mogli to da objavimo. Tokom 2025. godine očekujemo da prosečna zarada u Novom Sadu bude 1.300 evra. Trenutno kod nas dolazi do migracije zaposlenih i međusobno se firme utrkuju i ljudi prelaze iz jedne u drugu, ne bi li pronašli što bolje kadrove. U našem gradu postoji 900 IT kompanija u kojima radi oko 12.000 ljudi i tu dolazi do razmene zaposlenih i samim tim to utiče na povećanje cene rade u Novom Sadu.

foto: Printscreen/Prva TV

Prošle godine Grad je uložio 2,2 milijarde dinara u putnu infrastrukturu

Grad Novi Sad mnogo ulaže u rekonstrukciju ulica, a na pitanje koje ulice će ove godine još biti obnovljene Milan Đurić je rekao:

-Prošle godine Grad je uložio 2,2 milijarde dinara, zajedno sa Pokrajinom Vojvodine. Veliki radovi su se obavljali krajem prošle godine, rekonstruisano je oko 28 kilometara saobraćajnica. Ove godine iz budžeta je izdvojeno milijardu i 700 miliona dinara. Ono što je važno jeste Bulevar oslobođenja koji vodi ka Mostu slobodne, taj bulevar nije rekonstruisan do sada, a to ćemo raditi tokom jula i avgusta.

Još jedna podzemna garaža kod Železničke stanice

Što se tiče parking mesta u Novom Sadu, oko čega se često vodi polemika, gradonačelnik Milan Đurić objašnjava:

– Za sada radimo dve garaže, jedna je u Ulici Modene, u samom centru grada, a druga je kod zgrade Banovine. To je ukupno oko 440 podzemnih parking mesta, a nakon toga nas očekuje i uređenje tog prostora ispod kod će biti garaže. Nakon toga nam ostaje Trg republike i Šafarikova ulica, gde će se nalaziti još dve garaže koje ćemo raditi. U budućnosti nas očekuje i još jedna podzemna garaža kod Železničke stanice jer ljudi s opravdanjem tu imaju problem oko parkinga jer je plava zona i ne mogu da ostave automobil.

foto: Printscreen/Prva TV

Tokom EPK imali smo 561.000 noćenja

Novi Sad je prošle godine bio Evropska prestonica kulture, a Đurić ističe da su benefiti za grad bili veliki i da se nastavlja sa ulaganjem u kulturno nasleđe za buduće generacije.

-Šest hiljada izvođača prošle godine posetilo je Novi Sad iz 35 Evropskih zemalja i 4.000 programa koje je naš grad imao tokom prošle godine. To se svakako odrazilo i na broj turista, imali smo 561.000 noćenja, a to pokazuje da je Novi Sad turistički grad i naravno tu nećemo stati, nastavljamo da gradimo kulturne stanice.

Imamo oko sto kilometara biciklističkih staza, zato smo se opredelili za gradnju pešačko-biciklističkog mosta

Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji subvencioniše kupovinu bicikala i do sada je 3.000 građana imalo priliku da od subvencija sebi omogući prevozno sredstvo, rekao je gradonačelnik.

– Mi smo 2020. godine krenuli sa subvencijama za kupovinu bicikala i do sada smo subvencionisali našim sugrađanima oko 3.000 bicikala. Imamo oko sto kilometara biciklističkih staza, zato smo se opredelili za gradnju pešačko-biciklističkog mosta. Oko 13% stanovništa koristi ove dvotočkaše, što je veoma pohvalno, a mi se trudimo da taj broj povećamo. Kao što sam rekao, sada radimo još dva pravca biciklističkih staza, a to je Novi Sad – Futog, a drugi je Novi Sad – Irmovo, dva pravca koji imaju 12 kilometara novih staza. Dakle želimo da i ta dva dela grada povežemo, zatim i da se povežemo sa sremskom stranom i spojimo sa Evropskom rutom EuroVelo 6.

