Prijem povodom Dana Vojske Srbije

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović priredili su večeras, povodom 23. aprila - Dana Vojske Srbije, prijem u Domu Garde na Topčideru.

Svečanosti su prisustvovali izaslanik predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije generalni sekretar predsednika Republike Suzana Paunović, članovi Vlade Republike Srbije, predstavnici Narodne skupštine, BIA i MUP-a, crkava i verskih zajednica, diplomatskog i vojnodiplomatskog kora u našoj zemlji, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kulturnog i javnog života i mnogobrojni gosti.

Ministar Vučević, obraćajući se okupljenima, istakao je da mu je čast da večeras pozdravi sve u ime Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i svoje lično, povodom Dana Vojske Srbije.

- Nastavljajući tradiciju dužu od dva veka, 23. april izabran je za najveći vojni praznik u znak sećanja na Takovski ustanak, koji predstavlja prelomni istorijski događaji iz savremene srpske istorije. Od tog dana iz narodnih ustanika srpskih iznikla je armija koja će u nadolazećim vremenima izvršiti sveti zavet oslobođenja svih naših sunarodnika i ostalih naroda koji behu pod tuđinskom vlašću. Ta armija gvozdene discipline i nesalomivog duha predstavljala je jedan od ključnih faktora u ostvarivanju cilja očuvanja nacionalnog identiteta i kontinuiteta državnosti srpskog naroda i njegove vojske. Njihova osnovna misao beše vera u oslobođenje Srbije – istakao je ministar Vučević.

Prema njegovim rečima, istorija naša uči nas poukama i lekcijama kroz koje je naš narod tokom svoj burne i slavne istorije prolazio, dodajući da je osnova očuvanja državne slobode jaka i dobro organizovana vojska, ali i državnička mudrost kakvu je imao veliki Knjaz, naš Miloš Obrenović.

- Započeli smo ovu godinu brojnim planiranim aktivnostima i namera nam je da u realizaciji istih budemo još uspešniji nego u prethodnoj. Pokazatelj da smo na dobrom putu su nam najviše sami građani, a posebno mladi ljudi koji sve više iskazuju interesovanje prema našoj vojsci. U tom smislu, poklanjamo našim građanima i veliki prikaz sposobnosti Vojske Srbije „Granit 2023“, koji će biti održan 22. aprila na aerodromu „Pukovnik pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici. Pred Vojskom Srbije su u narednom periodu važni zadaci - sprovođenje projekta za obrazovanje specijalnih snaga jačine do 5.000 ljudi, organizacija i realizacija velike združeno-taktičke vežbe sa bojevim gađanjem tokom juna ove godine, vojna parada posvećena Danu pobede u Prvom svetskom ratu, učešće pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane u mirovnim operacijama i misijama, ali i mnoge druge aktivnosti koje svakodnevno sprovodimo na jačanju sistema odbrane u svim aspektima – istakao je ministar Vučević.

On je naglasio da uz svesrdnu pomoć države, na čelu sa predsednikom Republike i vrhovnim komandantom Vojske Srbije Aleksandrom Vučićem, Vojska Srbije obogaćena je i osnažena, kako materijalnim, tako i ljudskim resursima što je u mnogome doprinelo poboljšanju statusa njenih pripadnika.

- Danas naša vojska raspolaže do skora nezamislivim borbenim sredstvima i taj proces opremanja se kontinuirano nastavlja. Vraćamo ugled u društvu koji je kroz istoriju krasio našeg oficira, podoficira i vojnika. Danas naša država ide svojim putem, nezavisnim, putem ekonomskog, privrednog, tehnološkog i sveukupnog društvenog oporavka i napretka, putem neutralnosti i putem mira. To je put na kojem poštujemo sve države i narode, ali poštujemo i sami sebe, svoju istoriju, svoju slavu, svoje pretke, svoje junake, svoje naučnike, svoje sportiste, svoje ljude, svoju decu, decu Srbije. To su naše vrednosti i naš zavet otadžbini i rodu – ukazao je ministar Vučević.

Bogata tradicija koju negujemo je neprocenjivo blago naše zemlje, poručio je ministar Vučević, iskazujući posebnu zahvalnost veteranima koji kroz aktivnosti svojih udruženja, zajedno sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije daju nemerljiv doprinos očuvanju sećanja na neka prošla vremena, ne dozvoljavajući da zaborav odnese podvige palih junaka koji su najsvetiji primer požrtvovanja i ljubavi prema otadžbini.

- Mi se danas ne stidimo naših heroja, nego se sećamo i nadahnjujemo njihovim delima. Kao što je davno pesnik spevao – „šta bi narod učilo viteštvu da njegovih mučenika nije“. Na današnji dan nikoga ne želimo da zaboravimo, ko god je dao doprinos našoj vojsci, svima nek je neizmerno hvala. Naša Vojska, to je naš narod, naši heroji i vitezovi, naša Vojska, to je naša otadžbina Srbija. Snažićemo i snažimo našu Vojsku, ne sa namerom da nekome pretimo jer to nikada nismo radili, već da pošaljemo poruku da znamo da sačuvamo ono što je naše. I čuvaćemo i sačuvaćemo našu Srbiju, to je najlepši i najsvetiji zadatak koji smo kao ljudi i kao patriote mogli da dobijemo – da budemo na usluzi odbrani otadžbine i naroda našeg – poručio je ministar Vučević.

Ministar odbrane je, takođe, zahvalio i na nesebičnoj podršci državnim organima, institucijama i svim pojedincima i organizacijama koji su pomagali i pomažu Vojsku Srbije.

- Srbijo, srećan ti San Vojske, živela Vojska Srbije, uzdanica našeg naroda i živela u večnost naša otadžbina Srbija! – poručio je ministar Vučević.

Vojska Srbije praznuje 23. april kao svoj praznik u znak sećanja na dan kada je, na Cveti 1815. godine, doneta odluka o podizanju Drugog srpskog ustanka za oslobođenje Srbije od Osmanskog carstva, što je kasnije omogućilo stvaranje moderne srpske države.