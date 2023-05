ŠESTI OKTOBAR MOGU SAMO DA SANJAJU! Ministar VUČEVIĆ poručuje: Vlast se dobija samo na izborima, a ne na ulici i nasiljem

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević istakao je na televiziji Pink, u emisiji “Novo jutro”, da 6. oktobra neće biti i da opozicija može samo da sanja, kao i da su izbore jedino rešenje.

On je komentarisao i posebnu sednicu Skupštine Srbije koja je održana juče i koja se ticala izveštaja bezbednosne situacije nakon dva tragična događaja. Sednica je bila zakazana na zahtev opozicije i imala je četiri tačke, za koje predstavnici opozicije nisu glasali.

-Teško je naći odgovor da je neko ko je predložio dnevni red ne glasa za njega. Ne znam šta bih pametno rekao za takav politički rezon. Došla je premijerka i svi ministri koji su ključni za ta pitanja. Skupština je mesto gde treba da se razgovara na teme koje su kandidovane. Bolje nego na trgovima, mostovima i ulicama, gde život treba da teče. Oni su iskoristili sednicu juče da ističu kako treba doći danas na proteste, a kada se priča o njima onda su to spontani i nisu politički protesti. Čak imaju svedočenja Pavla Grbovića koji sam priznaje na pitanje novinara ko je formulisao zahteve: “Pa mi političari”. Ima tu i građana koji su s pravom uznemireni, katastrofa je to što se desilo porodicama. Briga njih za te porodice. Imate pravo da vičete, nosite parole, skandirate, ali nemate prava nikoga fizički da ugrožavate. Ali ima i drugo pitanje, koje i predsednik postavlja “Šta i ako zauzmete fizički neku zgradu?” Hoće stati država? Njihovo rešenje je i traže privremenu Vladu, njihovu Vladu, bez izbora, da se pohapsi i poubija sva politička konkurencija i da RTS bude nova N1. I onda je sve spremno za izbore- nema konkurencije i nema medija.

Ne mogu da podnesu jedinstvo države i crkve

On je naglasio da “ne razumeju ni tradiciju ni veru našeg naroda da znaju kako da se odnose prema stradalima i da razumeju porodice ophravane bolom.”

-“Ubićemo predsednika Srbije” kažu jedni, a onda iz njihovih redova poslanica kaže “Uhapsićemo partijarha”. Ne mogu da podnesu jedinstvo države i crkve. To je kao bik kad mu pokažete crvenu maramicu. Ono što je interesantan momenat je da imate jednu grupu sveprisutnih protestanata. Razumeju se u litiju, ekologiju, urbanističke planove, gde se grade mostovi, sada se razumeju i u bezbednost u školama, a pre nekoliko meseci i u IT frilensere. I naučili su od poljoprivrednika da upale traktor. To je njegov doprinos poljoprivredi. Koje oni škole imaju? Šta su završili da se u sve razumeju? Šta vas kvalifikuje i ko vas je birao da o tome odlučujete? Od čega vi to živite kad imate vremena da ste svaki dan na nekom protestu? Srpsku zastavu kad vide ona mora da se skine i pokida, sve što je vezano za državno i narodno mora biti zabranjeno. Oni svima poručuju da kada to izgovore hoće da obeshrabre svakoga da iznese mišljenje da to nije normalno, pristojno i da zloupotrebljavate tragedije koje su nam se desile. Oni kažu “BIA je kriva šta dete nosi u torbi”. Pa valjda je roditelj kriv šta njegovo dete nosi, valjda treba da nosi knjige. Kažu sistem je kriv. Pa svi smo sistem- roditelji, deca. Ja njima lepo kažem 6. oktobar mogu da sanjaju i neće ga biti. Možemo na izbore kad god hoće, to je uvek rešenje. A to da li ćete nekoga spaliti, to država neće dozvoliti.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

Neće biti revolucije, nema Rumunije i Čaušeskua

On je govorio i o najavi da će demontranti protest nastaviti i ispred dve televizije sa nacionalnom frekvencijom i postavio jasno pitanje:

-Ko vam je dao pravo da ulazite u privatnu imovinu? Zamislite da neko uđe u vaše tajkunske televizije. Ne vidim smisao svega toga, ali vidim krivično delo veliko kao kuća. Nadam se da će biti zreli da ne rade takve stvari. Neće biti revolucije i nasilnog preuzimanja vlasti, nema Rumunije i Čaušeskua. Uvek se poštuje volja građana. Ono što me zabrinjava dok se mi zabavljamo u svom jadu, na Kosovu je opet pucanje, teška situacija za nas. Nastavljaju se razgovori s Prištinom koja je fokusirana na etničko čišćenje Srba. Oni su prevazišli Pajtića- on je vladao sa četiri posto, a ovi sa dva posto. Dok mi imamo ko je kriv i koga da obesimo da umirimo sopstvenu savest, dotle nam se na Kosovu ne smirava. Nadam se da će međunarodna zajednica da reaguje. Srbi sa KiM koji su krenuli peške za Beograd najbolje znaju ko ih i kako čuva, ko se bori za njihov opstanak na KiM. I to govori koliko je država odgovorna po tom pitanju. Drago mi je da će Srbi s KiM prisustvovati velikom skupu 26. maja u Beogradu.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

Nama je predsednik stranke Aleksandar Vučić

Na pitanje da li će nakon kongresa Srpske napredne stranke 27. maja zameniti Aleksandra Vučića kao predsednika, Vučević je izričit:

-Nemam informaciju i nismo pričali o preuzimanju stranke. Nama je predsednik stranke Aleksandar Vučić.

