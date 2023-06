JAČANjE VOJNIH KAPACITETA: Srbija ulaže više od 2 odsto BDP u odbrambene svrhe!

Živimo u opasnim vremenima neobjavljenog Trećeg svetskog rata. Osim globalnog konflikta Rusije i kolektivnog Zapada, koji se najpre prelama preko Ukrajine, čini se da polako otpočinje i hladni rat između SAD i Kine, koji može postati i vrući ukoliko dve strane ne izbegnu tzv. Tukididovu zamku.

Delotvornost dronova velika, a cena isplativa

Srbija se takođe nalazi u regionu prepunom izazova, rizika i pretnji, uz permanentno akutni problem Kosova i Metohije. Zato je konstantno unapređenje odbrambenih kapaciteta naše zemlje apsolutni prioritet, zbog zaštite sopstvenih interesa, ali i što boljeg pozicioniranja naše namenske industrije na globalnom tržištu. Novina u modernom ratovanju u odnosu na prethodne epohe, jeste sve masovnija i efikasnija upotreba dronova. Svedoci smo svakodnevne masovne upotrebe dronova na ukrajinskom bojištu sa obe strane, a izuzetno zapaženu ulogu imaju za rusku stranu dronovi Lancet i iranski Šahidi. Njihova prednost je što napadaju masovno, u rojevima, mnogi se i provuku van dejstva PVO, a osim što napadaju ciljeve i uništavaju, takođe su važni za otkrivanje PVO položaja suprotne strane, nakon čega se oni uništavaju i drugim sredstvima. Prednost dronova je u ceni, obzirom da su veoma isplativi i da mogu da unište mnogostruko skuplje ciljeve i sisteme naoružanja. Turski dronovi Bajraktar su bili ključni za zaustavljanje velike ofanzive Haftarovih snaga 2019. u Libiji, od strane frakcije u Tripoliju, smatra se da su odneli prevagu i u Nagorno Karabahu 2020, a takođe su bili važni i u etiopskom sukobu. Ulogu dronova, kao i ostalih besposadnih borbenih platformi ne bi trebalo ni potceniti, ni preceniti. Neizostavan su deo modernih ratnih operacija i u izviđačkom i u borbenom smislu, ali njihov učinak zavisi i od snage i stepena modernizacije suprotne strane.

Srbija nabavila dronove kamikaze

U današnjim ratovima pete generacije, uspešne su one armije koje sveobuhvatno vode bitke i uspevaju da usklade operativne, taktičke i strateške operacije na svim nivoima, sve do informacionog i propagandnog. Da je naše rukovodstvo prepoznalo ove trendove u modernom ratovanju, govore i koraci koji su preduzeti u poslednje vreme. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prvi put je zvanično potvrdio da je naša zemlja kupila kineske bespilotne letelice CH-95 uoči prikaza sposobnosti Vojske Srbije ,,Granit 2023.’’. Predsednik je takođe prilikom posete međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme "IDEX 2023" u Abu Dabiju najavio ugovor sa UAE o kupovini prvih dronova-samoubica. Ministar odbrane Miloš Vučević istakao je da je osim nabavke dronova kamikaza, dogovorena i nabavka drugih vrsta dronova, čime će se dramatično povećati ubojita moć Vojske Srbije. Naša vojska poseduje deset borbenih besposadnih platformi, među kojima su i domaći dron Pegaz, besposadna kopnena platforma Mali Miloš, domaća mini bespilotna letelica “vrabac“, multikopter “obad”, a takođe je pokrenuta i modernizacija raketnog sistema Strela u cilju efikasnosti naše odbrane od dronova.

Ozbiljna odbrambena strategija

Da je sve ovo samo deo ozbiljne i sveobuhvatne strategije govori u prilog i to što je Srbija jedina u regionu premašila prag od dva odsto BDP-a potrošnje u odbrambene svrhe. Ulaganje u dronove, povećanje broja specijalaca na 5.000 uz odlične uslove i osnivanje nove specijalne jedinice Orlovi plus još dva nivoa bataljona za specijalne namene, poboljšanje uslova zaposlenih u sistemu odbrane, sve su to promišljene odluke čije ćemo dobre plodove ubirati u godinama koje slede. Otpora, dilema i glasova protiv kod nas će uvek biti, ali kako je ministar Vučević jednom prilikom rekao - kada bismo analizirali sve filozofske rasprave još 10 godina ne bismo nikuda krenuli, a umesto filozofiranja iz salona i TV studija, nekada je mnogo bolje analizirati život i realnost, a njih čine i ratni sukobi i mnoge druge opasnosti na koje uvek moramo biti spremni.

