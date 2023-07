"SVAKI DAN SAM U DRUGOM GRADU, U KUĆI JE HAOS!" Seka Aleksić otkriva kako na njen posao reaguju sinovi: JEDNO NE MOGU DA RAZUMEJU

Folk zvezda Seka Aleksić dala je pun gas ovog leta kada su nastupi u pitanju. Ipak našla je vremena za druženje sa ekipom Kurir televizije, pre nego što je stala na binu popularnog kluba u Budvi. Iskreno malo sam promukla ovih dana, imala sam naporen period iza sebe, očekuje me ispred mene naporen period.

Za plažu trenutno nema vremena, a evo šta kaže da li je sada zadovoljna svojim stajlingom na kojem puno radi.

- Ja nikad nisam zadovoljna. To je stvar kod žena. Uvek može bolje i uvek postoji nešto što bismo korigovali.

Ispričala je kako njeni sinovi, Jakov i Jovan, reaguju na njen posao i veliku popularnost koju je stekla.

- Oni su videli mene par puta, gledaju, veoma često. Imaju tu neku kontrolu, žele da se ja okrenem u kameru. StariJI sin je već svestan, on sve zna, zna on ko je mama. Čudno se ponašaju kad se ja fotografišem sa ljudima, nekako to ne mogu da razumeju.

