Gradonačelnik Đurić: Borimo se za svako radno mesto!

Čak 30 velikih investicija koje su se u proteklih desetak godina slile u Novi Sad, obezbedivši tako 11.500 novih radnih mesta, najbolji su pokazatelj da je postao veoma atraktivan za strane investicije. Ono što je specifično jeste da je Srpska Atina podjednako privlačna i za kapital sa Istoka i onaj sa Zapada, iz Evrope, Azije, SAD....

Istovremeno, budžet grada nikad nije bio veći - dupliran je u odnosu na samo deceniju ranije. Broj nezaposlenih je u Novom Sadu od 2012. do 2019. godine pao sa 29,8 na 13,9 hiljada, što predstavlja pad od 54 odsto. Kreditni rejting Novog Sada raste i sve to zajedno dovelo je do toga da u vojvođansku prestonicu pristižu najveća svetska imena sa kapitalno intenzivnim investicijama.

foto: Shutterstock

Privredni procvat Novog Sada

Najnovija investicija u nizu jeste nova fabrika kineske kompanije „Lianbo“, u vrednosti od 60 miliona dinara. Prostire se na 14.000 kvadratnih metara i broji oko 500 zaposlenih. Inače, ova kineska kompanija bavi se proizvodnjom metalnih delova za sve vrste motora u auto-industriji, a ono što potvrđuje nivo kvaliteta proizvoda ove fabrike jeste činjenica da su neki od najpoznatijih klijenata „Volkswagen“ i „Nidek“.

- U poslednjih deset godina Novi Sad doživljava privrednu i ekonomsku ekspanziju. Nakon teškog perioda do 2012. godine, kada su zatvarane fabrike, danas u njemu posluju najveća svetska imena: „Continental“, „Bmts“, „Nidec“, „Barry Callebaut“, „Lear“, „Aptiv“. Samo ove fabrike zapošljavaju 8.217 ljudi, do sada investirajući preko 331 milion evra. Plan za dalje investiranje samo ovih fabrika iznosi čak 369 miliona evra - ističe gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

Vojvođanska prestonica - centar IT industrije u Srbiji

Tokom protekle decenije Novi Sad je uspeo da se čvrsto pozicionira među najznačajnijim investicionim destinacijama u ovom delu Evrope, i to najpre za moderne tehnologije. To potvrđuje prisustvo brojnih IT kompanija koje uspešno posluju u Novom Sadu i zapošljavaju veliki broj naših inženjera i stručnjaka.

Prema podacima iz 2022. godine, u Novom Sadu posluje čak 900 IT kompanija od ukupno 2.500 registrovanih na teritoriji naše države.

- Ne delimo kompanije na strane i domaće, nama su svi važni. Imamo IT kompanije koje zapošljavaju 12.000 ljudi. Trudimo se za svaku investiciju i borimo se za svako radno mesto u Novom Sadu, koji je ove godine izdvojio blizu 14 milijardi dinara, oko 35 odsto gradskog budžeta, za kapitalne investicije - naveo je Đurić.

