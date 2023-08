U Subotici održana promocija i podela knjiga „Svetski i evropski šapmion“

U Velikoj većnici subotičke Gradske kuće danas je održana promocija i podela knjiga „Svetski i evropski šampion“ koja govori o mladim srpskim fudbalerima i njihovom putu do evropskog i svetskog trona. Promociji, u okviru koje su deca sa teritorije Gradskog fudbalskog saveza Subotice dobila ovo štivo o najvećem uspehu fudbalske Srbije, prisustvovao je i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić koji je, tom prilikom, istakao da izuzetne uspehe treba pamtiti kako bi u njima našli modele i postavili temelje za budućnost, da je uspehe najbolje zapamtiti – ako su zabeleženi, i da je najbolje da – ako nešto želimo da sačuvamo trajno u eri kada informacije dobijamo u trenutku preko internet portala i društvenih mreža – to bude zapisano na papiru.

„Zato je i dobro što su vredni ljudi iz sporta, a opet vični peru, Igor Gačić, Mirko Vrbica i Nebojša Petrović, prihvatili izazov da na papir prenesu uspehe jedne sjajne fudbalske generacije koja je postala prvak Evrope i prvak sveta. Radi se, naravno, o našoj fudbalskoj deci, danas profesionalcima, koji su prvo 2013. godine osvojili Prvenstvo Evrope u Litvaniji, u konkurenciji igrača do 19 godina, a dve godine kasnije i Prvenstvo sveta na Novom Zelandu, u kategoriji igrača do 20 godina”, rekao je Bakić.

Cela Srbija je bila ponosna na ove uspehe, kojih se možemo podsetiti i u knjizi koja se danas promoviše u našem gradu, kazao je Bakić, i dodao da se nekako čini da je poseban razlog za ponos imala i Subotica.

„Jeste, bilo je u ovim selekcijama i igrača koji su iz Spartaka stigli do dresa sa državnim grbom. Evropsku titulu Subotici je doneo Milan Vojvodić, tada prvotimac naših ’golubova’, dok je zadovoljstvo nakon Novog Zelanda bilo veće – svetsko zlato su osvojili Stefan Ilić i Stefan Milošević”, rekao je gradonačelnik Bakić.

Naveo je da je povezanost Subotice i tih uspeha veća i da je upravo Subotica bila domaćin ovim selekcijama na tradicionalnom Memorijalu „Stevan Ćele Vilotić“, koji se održava u ovom gradu.

„Selekcija koja je bila prvak Evrope u Litvaniji nastupala je na Memorijalu 2012. godine, dok je selekcija Srbije koja je postala prvak sveta na Novom Zelandu bila učesnik Memorijala 2013. godine, uz svoje selektore Ljubinka Drulovića i Veljka Paunovića. Reprezentacija Srbije je 2012. godine osvojila peto, a 2013. treće mesto, ali to nije nikoga zabrinulo. Jer – ‘forma je prolazna, a klasa je večna’. I potvrdili su tadašnji dečaci svoju klasu, jer su, kada je bilo najvažnije, bili najbolji”, naglasio je Bakić.

Uz isticanje da ovo nije bila prva selekcija koja je iz Subotice stigla do svetskih visina, on je podsetio da smo „Čileance“ – omladinsku reprezentaciju tadašnje Jugoslavije koja je osvojila Prvenstvo sveta u Čileu, slavili 1987. godine, i dodao da to nije slučajnost, jer je i tadašnja selekcija svoj put ka tituli krenula iz Subotice, a kreirao ju je upravo Stevan Vilotić.

„Zato se naš grad sprema da bude dobar domaćin i 29. turnira koji čuva sećanje na čuvenog čika Ćeleta. Nije, naravno, ovaj turnir jedina veza Subotice i fudbalske Srbije. Naš grad danas ima superligaše i u muškom, i u ženskom fudbalu. Ženski fudbalski klub Spartak je, podsetiću, 14 puta bio prvak naše države, a 13 puta za redom. Imamo, naravno, i vrednog i fudbalu posvećenog sportskog radnika Dragana Simovića, predsednika Fudbalskog saveza Vojvodine, i potpredsednika FSV Gorana Draču, kao i niz drugih uspešnih i dobrih sportskih radnika”, kazao je Bakić.

Subotica, dodao je, ima i jednog Tomislava Karadžića – Počasnog građanina ovog grada – koji je, kako je rekao, zahvaljujući svom znanju, iskustvu i izuzetnoj profesionalnosti veoma uspešno obavljao i funkciju predsednika Fudbalskog saveza Srbije.

„U vreme dok je on bio prvi čovek srpskog fudbala beleženi su sjajni uspesi, a Srbija je dobila i jedan od najmodernijih i najfunkcionalnijih sportskih centara u ovom delu Evrope – 'Kuću fudbala' u Staroj Pazovi. I zato koristim i ovu priliku da se u ime Grada Subotice i njegove sportske javnosti još jednom zahvalim Tomislavu Toletu Karadžiću za sve što je urado za fudbal i za Grad Suboticu“, podvukao je Bakić

On je poručio da ovo izdanje knjige „Svetski i evropski šampion“ bude svedok istorije, svedok sportske i fudbalske Srbije, ali i obavezan udžbenik svoj deci koja punog srca trče za fudbalskom loptom širom naše države.

„Grad Subotica je, ne slučajno, 'Evropski grad sporta’ za 2024. godinu, i u decembru ove godine subotički sportisti će sa ponosom u Evropski parlament uneti zastavu Srbije. Subotica je grad državnih, evropskih i svetskih šampiona i olimpijskih pobednika“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Prisutnima u Velikoj većnici Gradske kuće obratili su se i počasni predsednik FSS Tomislav Karadžić i potpredsednik FSV Goran Drača.

Uz izražavanje zahvalnosti gradonačelniku Stevanu Bakiću na velikoj podršci koju pruža razvoju sporta u Subotici, Tomilav Karadžić je, između ostalog, mladim sportistima okupljenim na ovom događaju poželeo da budu naslednici tih sjajnih momaka i generacija, da pročitaju knjigu koja se danas promoviše, i da vide svoju šansu i u svetu, i Evropi, i kroz fudbal.

„Vama, dragi prijatelji iz fudbala želim da nastavite da uspešno organizujete i ovakve manifestacije, kao i uspešan dalji rad u fudbalu. A vama, dragi novinari, želim da napišete još koje sportsko delo kako bi generacije mogle da prate ono što se dešava u našim životima. Jer, kažu ljudi da ono što se dogodilo, a nije zapisano, kao da i nije postojalo“, naglasio je Tomislav Karadžić.

U okviru svojevrsne tribine upriličene tokom promocije knjige, na pitanja novinara i moderatora današnjeg događaja, Aleksandra Stojanovića, odgovarali su jedan od autora knjige Igor Gačić, član stručnog štaba naše reprezentacije koja je u Litvaniji osvojila titulu evropskog šampiona, Đorđe Vasić, i kapiten te reprezantacije, Marko Pavlovski.

